Proyectan cinco pozos y obras de drenaje para atender fallas del servicio en Torreón

TORREÓN, COAH.- Los brotes de aguas negras en las colonias y la baja presión del agua potable concentrarán los trabajos de infraestructura hidráulica en Torreón, donde se proyecta perforar cinco nuevos pozos y reforzar el drenaje sanitario, informó el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís. Luego del convenio alcanzado con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el Edil señaló que su administración enfocará los esfuerzos en mejorar ambos servicios. En el caso del drenaje, la atención comprende los sectores que ya presentan derrames y aquellos donde las condiciones de la red podrían provocar problemas durante las lluvias.

Una de las intervenciones se realiza en la colonia Braulio Fernández Aguirre. En ese sector se instala tubería para incorporar una privada a la red sanitaria, después de que vecinos reportaron la entrada de aguas negras a sus viviendas y afectaciones en el patio trasero de una escuela. Riquelme Solís explicó que la expansión de la ciudad y las conexiones entre redes de distintas colonias elevaron el volumen de aguas residuales que debe llegar a la planta tratadora. Los cárcamos, dijo, no tenían las condiciones necesarias para conducir ese caudal, una deficiencia que ya se trabaja en resolver.

Respecto al agua potable, indicó que espera iniciar en los próximos meses la perforación de cinco pozos. Aunque aseguró que gran parte de las colonias dispone del suministro durante buena parte del día, reconoció que el siguiente paso es conseguir que llegue con mayor presión a los hogares. A la par de estas obras, el Municipio estudia alternativas para mejorar el tratamiento de las aguas residuales. Entre las opciones figuran una asociación público-privada o una concesión, esquemas con los que se busca evitar que el costo de la inversión recaiga directamente en el Ayuntamiento o en Simas Torreón.

La intención, explicó el Presidente Municipal, es obtener agua tratada de mayor calidad que pueda destinarse a procesos industriales o al riego. El esquema bajo el cual podría desarrollarse este proyecto permanece en análisis. Otro frente pendiente es la negociación con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para atender los pasivos del organismo operador. El Alcalde señaló que las gestiones continúan, pues de la energía eléctrica depende la operación de las bombas, los cárcamos y los equipos de extracción que sostienen los servicios de agua potable y drenaje.