Entre burlas y solidaridad: así reaccionaron al incendio de Casa Viva en Torreón por imágenes de comerciante chino

TORREÓN, COAHUILA.— El incendio que devastó la tienda Casa Viva en Torreón, Coahuila, también encendió un debate en redes sociales, luego de que un video publicado en redes sociales mostrara a un hombre de aspecto asiático en ropa interior caminando cerca del establecimiento siniestrado, mientras los bomberos combaten las llamas. La escena despertó mensajes de tristeza y solidaridad, pero también bromas y escarnio sobre su aspecto.

La emergencia se registró la mañana de este jueves en el comercio ubicado en el bulevar Revolución y la calzada José Vasconcelos. El propietario y un familiar se encontraban dentro del inmueble cuando comenzó el fuego y lograron salir a tiempo. No se reportaron personas lesionadas. El incendio destruyó mercancía y causó daños estructurales severos, incluido el colapso parcial del techo.

En la grabación compartida en las redes sociales y algunos medios de comunicación, se observa al hombre cerca de los vehículos de emergencia. Publicaciones en redes lo identifican como uno de los propietarios de Casa Viva. El video, por sí solo, no permite establecer su identidad ni las circunstancias en que salió del inmueble.

A los pocos minutos, un elemento del equipo de bomberos le prestó su chamarra contraincendios para que se pudiera cubrir con ella.

Algunos comentarios convirtieron su vestimenta en motivo de burla. Entre las frases publicadas apareció: “Ahora sí que nomás lo dejaron en calzones”. Otros usuarios cuestionaron que se hicieran bromas sobre una persona captada en medio de una desgracia que dejó graves pérdidas materiales.

La creadora digital Edith Gómez, quien vende aguas frescas frente a Casa Viva, criticó esos mensajes y pidió empatía con el afectado.

“Tantos pésimos comentarios burlándose.. del propietario de casa viva”, escribió en su muro. Después expresó: “No saben la impotencia que se siente al no poder hacer nada y tan solo ver cómo tu inversión, tu negocio, sueños y capital se está consumiendo frente a tus ojos...”, publicó en su muro la influencer lagunera... y pidió “más empatía”.

La conversación también dio paso a sospechas sobre el origen del incendio. Algunos usuarios insinuaron, sin aportar pruebas, que pudo haber sido provocado o estar relacionado con el cobro de un seguro. La causa del fuego permanece bajo investigación, por lo que esas versiones no pueden presentarse como hechos.