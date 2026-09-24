Entre burlas y solidaridad: así reaccionaron al incendio de Casa Viva en Torreón por imágenes de comerciante chino

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    Entre burlas y solidaridad: así reaccionaron al incendio de Casa Viva en Torreón por imágenes de comerciante chino
    Una creadora digital lagunera, famosa por vender aguas frescas, criticó las burlas y pidió a la comunidad más ‘empatía’ ante la desgracia ajena. CAPTURA DE VIDEO

La grabación muestra a un hombre, aparentemente propietario del negocio afectado, caminando en ropa interior; usuarios reprobaron los comentarios sobre su vestimenta

TORREÓN, COAHUILA.— El incendio que devastó la tienda Casa Viva en Torreón, Coahuila, también encendió un debate en redes sociales, luego de que un video publicado en redes sociales mostrara a un hombre de aspecto asiático en ropa interior caminando cerca del establecimiento siniestrado, mientras los bomberos combaten las llamas. La escena despertó mensajes de tristeza y solidaridad, pero también bromas y escarnio sobre su aspecto.

La emergencia se registró la mañana de este jueves en el comercio ubicado en el bulevar Revolución y la calzada José Vasconcelos. El propietario y un familiar se encontraban dentro del inmueble cuando comenzó el fuego y lograron salir a tiempo. No se reportaron personas lesionadas. El incendio destruyó mercancía y causó daños estructurales severos, incluido el colapso parcial del techo.

En la grabación compartida en las redes sociales y algunos medios de comunicación, se observa al hombre cerca de los vehículos de emergencia. Publicaciones en redes lo identifican como uno de los propietarios de Casa Viva. El video, por sí solo, no permite establecer su identidad ni las circunstancias en que salió del inmueble.

A los pocos minutos, un elemento del equipo de bomberos le prestó su chamarra contraincendios para que se pudiera cubrir con ella.

Algunos comentarios convirtieron su vestimenta en motivo de burla. Entre las frases publicadas apareció: “Ahora sí que nomás lo dejaron en calzones”. Otros usuarios cuestionaron que se hicieran bromas sobre una persona captada en medio de una desgracia que dejó graves pérdidas materiales.

La creadora digital Edith Gómez, quien vende aguas frescas frente a Casa Viva, criticó esos mensajes y pidió empatía con el afectado.

“Tantos pésimos comentarios burlándose.. del propietario de casa viva”, escribió en su muro. Después expresó: “No saben la impotencia que se siente al no poder hacer nada y tan solo ver cómo tu inversión, tu negocio, sueños y capital se está consumiendo frente a tus ojos...”, publicó en su muro la influencer lagunera... y pidió “más empatía”.

La conversación también dio paso a sospechas sobre el origen del incendio. Algunos usuarios insinuaron, sin aportar pruebas, que pudo haber sido provocado o estar relacionado con el cobro de un seguro. La causa del fuego permanece bajo investigación, por lo que esas versiones no pueden presentarse como hechos.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/ahmsa-tiene-que-venderse-de-una-u-otra-forma-ex-obreros-exigen-concretar-la-subasta-AA23677667

Junto a las reacciones por el video surgieron también recuerdos del edificio, que antes de albergar Casa Viva, fue sede de centros de espectáculos como La Fe Music Hall y Metrópoli.

Edith Gómez también evocó esa etapa en su publicación. Entre la nostalgia por el inmueble y las muestras de apoyo a los afectados, el debate exhibió el contraste entre quienes respondieron a la tragedia con solidaridad y quienes hicieron de ella una burla.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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