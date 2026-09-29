Entre Rolex y lujos: exfuncionarios de Torreón exhibían relojes de alto valor

En distintas imágenes tomadas durante eventos sociales y públicos, José Elías “N” aparece utilizando un Rolex GMT-Master II “Root Beer”, modelo elaborado en acero Oystersteel y oro Everose, con esfera negra y bisel bicolor en tonos café y negro.

TORREÓN, COAH.- Antes de ser detenidos por la Fiscalía General de la República (FGR) , José Elías “N”, exsecretario del Ayuntamiento de Torreón, y Martha “N”, extitular del Centro de Justicia Municipal, aparecían en fotografías públicas portando relojes de reconocidas marcas de lujo, algunas de cuyas piezas alcanzan valores superiores al medio millón de pesos.

De acuerdo con referencias especializadas, el valor de un ejemplar con estas características puede ubicarse aproximadamente entre los 340 mil y 420 mil pesos, dependiendo de sus condiciones, año y configuración.

En otras fotografías, Martha “N” aparece portando un Rolex Cosmograph Daytona de oro amarillo de 18 quilates, correspondiente a una generación de la referencia 116518 y aparentemente con esfera en color champagne.

Este modelo tiene un precio base cercano a los 510 mil pesos, mientras que ejemplares con características similares pueden alcanzar valores aproximados de 720 mil pesos, según referencias del mercado especializado.

La exhibición de estos artículos cobra relevancia a partir de la detención de ambos exfuncionarios y del proceso federal que actualmente enfrentan.

No obstante, la aparición de los relojes en fotografías o su eventual posesión no constituye por sí misma evidencia de la comisión de un delito ni permite establecer el origen de los recursos utilizados para adquirirlos.

José Elías “N” y Martha “N” permanecen recluidos en penales federales mientras continúan los procedimientos judiciales. En el mismo caso también se encuentran involucrados José Feliciano “N”, Farid “N” y Georgina “N”.

A las personas imputadas se les atribuyen los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, de acuerdo con la información relacionada con el proceso federal.