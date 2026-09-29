Entre Rolex y lujos: exfuncionarios de Torreón exhibían relojes de alto valor

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    Entre Rolex y lujos: exfuncionarios de Torreón exhibían relojes de alto valor
    José Elías “N”, exsecretario del Ayuntamiento de Torreón, aparece en fotografías con un Rolex GMT-Master II “Root Beer”. CORTESÍA
Sandra Gómez
por Sandra Gómez

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Los exfuncionarios aparecen en fotografías con relojes de lujo cuyo valor puede superar el medio millón de pesos

TORREÓN, COAH.- Antes de ser detenidos por la Fiscalía General de la República (FGR), José Elías “N”, exsecretario del Ayuntamiento de Torreón, y Martha “N”, extitular del Centro de Justicia Municipal, aparecían en fotografías públicas portando relojes de reconocidas marcas de lujo, algunas de cuyas piezas alcanzan valores superiores al medio millón de pesos.

En distintas imágenes tomadas durante eventos sociales y públicos, José Elías “N” aparece utilizando un Rolex GMT-Master II “Root Beer”, modelo elaborado en acero Oystersteel y oro Everose, con esfera negra y bisel bicolor en tonos café y negro.

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De acuerdo con referencias especializadas, el valor de un ejemplar con estas características puede ubicarse aproximadamente entre los 340 mil y 420 mil pesos, dependiendo de sus condiciones, año y configuración.

En otras fotografías, Martha “N” aparece portando un Rolex Cosmograph Daytona de oro amarillo de 18 quilates, correspondiente a una generación de la referencia 116518 y aparentemente con esfera en color champagne.

Este modelo tiene un precio base cercano a los 510 mil pesos, mientras que ejemplares con características similares pueden alcanzar valores aproximados de 720 mil pesos, según referencias del mercado especializado.

La exhibición de estos artículos cobra relevancia a partir de la detención de ambos exfuncionarios y del proceso federal que actualmente enfrentan.

No obstante, la aparición de los relojes en fotografías o su eventual posesión no constituye por sí misma evidencia de la comisión de un delito ni permite establecer el origen de los recursos utilizados para adquirirlos.

José Elías “N” y Martha “N” permanecen recluidos en penales federales mientras continúan los procedimientos judiciales. En el mismo caso también se encuentran involucrados José Feliciano “N”, Farid “N” y Georgina “N”.

A las personas imputadas se les atribuyen los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, de acuerdo con la información relacionada con el proceso federal.

$!Martha “N”, extitular del Centro de Justicia Municipal, fue fotografiada con un Rolex Cosmograph Daytona de oro amarillo.
Martha “N”, extitular del Centro de Justicia Municipal, fue fotografiada con un Rolex Cosmograph Daytona de oro amarillo. CORTESÍA

Dentro de la carpeta de investigación integrada por el Ministerio Público también existen señalamientos contra José Elías “N” por presuntas irregularidades vinculadas con recursos destinados al Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) de Torreón.

El expediente refiere un presunto desvío superior a los 60 millones de pesos, recursos que, de acuerdo con las investigaciones, estarían destinados a trabajos de mantenimiento de infraestructura hidráulica y pozos de agua potable.

Será el proceso judicial el que determine, en su caso, la responsabilidad que corresponda a cada una de las personas imputadas, quienes mantienen vigente la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia definitiva.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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