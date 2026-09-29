Coahuila definirá en máximo 180 días su propio acuerdo para regular uso de celulares en escuelas

Así lo dio a conocer el secretario de Educación en la entidad, Emmanuel Garza Fishburn, quien explicó que la normativa nacional plantea una restricción general de los celulares durante la jornada de formación en nivel básico.

El Gobierno del Estado de Coahuila definirá como máximo en 180 días su propio acuerdo estatal para regular el uso de dispositivos móviles en los planteles educativos. La medida surge tras la publicación de los lineamientos nacionales por parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

“Nosotros tenemos 180 días a partir de que se publicaron estos lineamientos en el Diario Oficial para ya generar nuestro acuerdo a nivel estatal, donde estaremos nosotros definiendo con más precisión, con más claridad, cuáles son las diferentes vías”, puntualizó el funcionario estatal.

Medida respaldada por análisis y consultas

Garza Fishburn destacó que la iniciativa cuenta con el respaldo de una amplia consulta realizada a docentes, padres de familia y expertos en la materia. Asimismo, se examinó el panorama internacional para justificar las restricciones en las aulas.

“Los lineamientos que se están estableciendo pues están bien justificados, uno por el tema de la afectación que se tiene principalmente en la atención que tienen los niños en su proceso y su trayecto formativo, y obviamente en una segunda instancia, pues también afectaciones a su salud mental, salud emocional, salud social”, argumentó el secretario.

Aclaró además que se contemplarán excepciones prioritarias para alumnos que requieran el uso de dispositivos por razones específicas. “Obviamente hay excepciones, las excepciones que tienen que ver pues con temas de salud, con temas de educación especial, temas de derechos humanos”, indicó.

Coordinación previa en planteles locales

En el caso de Coahuila, la Secretaría de Educación ya contemplaba ciertas restricciones cuando los dispositivos no tenían un fin estrictamente pedagógico. Por ello, diversas escuelas en la entidad han implementado mecanismos de resguardo.

“Nuestras instituciones han ido estableciendo diferentes medidas, desde la aplicación del criterio en el sentido de que no saquen los celulares de sus pertenencias, hasta en otros casos la determinación de poner los dispositivos en algún espacio físico”, explicó Garza Fishburn.

El titular de la SEDU resaltó la importancia de alcanzar un consenso entre la comunidad escolar: “Lo más importante aquí es que estemos todos en el mismo consenso de que esto es muy relevante, que esto es muy significativo para que podamos precisamente proteger no solamente el trayecto formativo de nuestros niños, sino también su salud”.

Disminución de matrícula exige ajustes

En otro tema, el secretario de Educación se refirió al decremento de la población estudiantil en la entidad, una tendencia demográfica que se registra a nivel global y que demanda modificaciones en la planeación de las escuelas.

“Ese tipo de escenarios a lo que nos lleva es a la necesidad de ir ajustando, por ejemplo, el número de grupos o el número de alumnos dentro de cada una de las aulas, inclusive la necesidad de a veces dejar algunos de los turnos vespertinos”, detalló el funcionario.

Esta reducción en la matrícula impacta de forma directa la asignación de plazas docentes y los procesos de selección en las escuelas normales de la región, registrándose una menor apertura de espacios en los eventos de basificación.

Avances en la enseñanza del inglés y atención emocional

Por último, Emmanuel Garza Fishburn compartió que continúan los trabajos para ampliar la cobertura en la enseñanza del idioma inglés mediante el programa PRONI, alcanzando un incremento en las horas de atención para el ciclo escolar.