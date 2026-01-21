Entrega alcalde de Torreón techumbre y apoyos sociales en Ex Hacienda La Perla

TORREÓN, COAH.- Con una inversión de 1.7 millones de pesos, el alcalde Román Alberto Cepeda González encabezó la mañana de este martes la entrega de una techumbre en la colonia Ex Hacienda La Perla. El evento se realizó en el marco de la brigada municipal “El Alcalde y su equipo en tu colonia hacemos más”, donde además se distribuyeron aparatos de movilidad para personas en situación de vulnerabilidad.

Acompañado por su esposa, Selina Bremer de Cepeda, presidenta honoraria del DIF Torreón, el edil entregó sillas de ruedas y andadores, reafirmando el compromiso de su administración con el sentido humano y la atención directa en los sectores habitacionales.

Durante su mensaje, Cepeda González destacó que esta obra representa la techumbre número 60 de un total de 150 proyectadas para su gestión. Subrayó que estas acciones son resultado de la coordinación estrecha con el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas.

“Como administración nos corresponde entregar resultados. Estas obras se logran gracias al trabajo conjunto entre sociedad y Gobierno. Hemos rehabilitado más de 450 plazas y no nos vamos a detener”, afirmó el munícipe.