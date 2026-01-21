Entrega alcalde de Torreón techumbre y apoyos sociales en Ex Hacienda La Perla
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Con una inversión de 1.7 millones de pesos, el alcalde Román Alberto Cepeda González entregó una nueva techumbre en la colonia Ex Hacienda La Perla
TORREÓN, COAH.- Con una inversión de 1.7 millones de pesos, el alcalde Román Alberto Cepeda González encabezó la mañana de este martes la entrega de una techumbre en la colonia Ex Hacienda La Perla. El evento se realizó en el marco de la brigada municipal “El Alcalde y su equipo en tu colonia hacemos más”, donde además se distribuyeron aparatos de movilidad para personas en situación de vulnerabilidad.
Acompañado por su esposa, Selina Bremer de Cepeda, presidenta honoraria del DIF Torreón, el edil entregó sillas de ruedas y andadores, reafirmando el compromiso de su administración con el sentido humano y la atención directa en los sectores habitacionales.
TE PUEDE INTERESAR: Familia de ‘El Mijis’ pide a la FGR investigar su paso por Coahuila; Fiscalía dice no haber sido notificada
Durante su mensaje, Cepeda González destacó que esta obra representa la techumbre número 60 de un total de 150 proyectadas para su gestión. Subrayó que estas acciones son resultado de la coordinación estrecha con el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas.
“Como administración nos corresponde entregar resultados. Estas obras se logran gracias al trabajo conjunto entre sociedad y Gobierno. Hemos rehabilitado más de 450 plazas y no nos vamos a detener”, afirmó el munícipe.
El alcalde también enfatizó que su gobierno mantiene una inversión histórica en servicios básicos como recarpeteo, bacheo, drenaje y abastecimiento de agua, atendiendo rezagos de décadas para mejorar la calidad de vida en Torreón.
Además de la nueva infraestructura, la brigada multidisciplinaria realizó labores de rehabilitación de alumbrado público; desazolve de drenajes y reparación de fugas de agua; así como limpieza y remozamiento de áreas verdes.
Por su parte, el director de Desarrollo Social, Héctor Estrada Baca, y el diputado Felipe González Miranda coincidieron en que esta techumbre era una demanda ciudadana de muchos años que finalmente fue atendida, transformando la plaza en un espacio digno para el sano esparcimiento de niñas y niños, sin exposición directa al sol.
Finalmente, Román Alberto Cepeda ratificó que el trabajo en unidad ha permitido que Torreón se consolide como la tercera ciudad con más de 500 mil habitantes más segura de México, gracias a la inversión constante en prevención y a la coordinación policial.
Al evento asistieron directores de dependencias municipales, regidores y representantes vecinales, quienes agradecieron la llegada de los servicios municipales a su sector.