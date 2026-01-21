Clínica Lobos 2026: UAdeC abre capacitación gratuita para entrenadores de futbol americano

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) anunció la realización de la Clínica Lobos 2026, un espacio de formación dirigido a entrenadores de futbol americano de cualquier categoría, con el objetivo de compartir experiencias y actualizar conocimientos técnicos dentro de este deporte. La actividad será gratuita y está pensada para coaches de Saltillo y la región que buscan fortalecer su trabajo en el emparrillado.

De acuerdo con la información difundida por la Dirección de Futbol Americano de la UAdeC, la clínica se desarrollará durante dos jornadas en la Infoteca Central de Ciudad Universitaria, ubicada en Arteaga. El programa contempla sesiones teóricas y de análisis impartidas por entrenadores y especialistas con trayectoria en distintos niveles del futbol americano nacional.

El cartel de ponentes, que se aprecia en la imagen oficial del evento, está encabezado por Frank González, actual director del programa de futbol americano de la UAdeC, quien estará acompañado por Antonio Zamora, referente del deporte en Monterrey. También participará Gustavo Adame, head coach de los Dinos de Saltillo, junto a su coordinador ofensivo Carlos Cabral, quienes compartirán su experiencia reciente en la Liga de Futbol Americano Profesional (LFA).