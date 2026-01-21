Clínica Lobos 2026: UAdeC abre capacitación gratuita para entrenadores de futbol americano

Fútbol Americano
/ 21 enero 2026
    Frank González, director del programa de futbol americano de la UAdeC, encabeza el grupo de ponentes del evento. FOTO: DIRECCIÓN DE FUTBOL AMERICANO UADEC

El espacio de capacitación será gratuito y se realizará los días 20 y 21 de febrero en la Infoteca de Ciudad Universitaria, en Arteaga, con la participación de coaches y especialistas con trayectoria en este deporte

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) anunció la realización de la Clínica Lobos 2026, un espacio de formación dirigido a entrenadores de futbol americano de cualquier categoría, con el objetivo de compartir experiencias y actualizar conocimientos técnicos dentro de este deporte. La actividad será gratuita y está pensada para coaches de Saltillo y la región que buscan fortalecer su trabajo en el emparrillado.

De acuerdo con la información difundida por la Dirección de Futbol Americano de la UAdeC, la clínica se desarrollará durante dos jornadas en la Infoteca Central de Ciudad Universitaria, ubicada en Arteaga. El programa contempla sesiones teóricas y de análisis impartidas por entrenadores y especialistas con trayectoria en distintos niveles del futbol americano nacional.

TE PUEDE INTERESAR: Terrance Williams, ex Cowboys, se une a la Ola Morada para la nueva temporada de Dinos LFA

El cartel de ponentes, que se aprecia en la imagen oficial del evento, está encabezado por Frank González, actual director del programa de futbol americano de la UAdeC, quien estará acompañado por Antonio Zamora, referente del deporte en Monterrey. También participará Gustavo Adame, head coach de los Dinos de Saltillo, junto a su coordinador ofensivo Carlos Cabral, quienes compartirán su experiencia reciente en la Liga de Futbol Americano Profesional (LFA).

La lista de expositores se complementa con Jorge Valdez, Raúl Martínez, Ángel Esparza, José Alfredo Prado Olvera, Carlos Altamirano y Alberto Vázquez, cada uno encargado de abordar temas específicos relacionados con el juego, la planeación, el desarrollo de jugadores y la organización de equipos. Además, el apartado reglamentario estará a cargo de David Ávila Valdez, árbitro nacional, quien ofrecerá una revisión práctica de las reglas vigentes y su correcta aplicación en el campo.

La clínica se llevará a cabo el viernes 20 de febrero, en un horario de 8:00 a 18:00 horas, mientras que el sábado 21 de febrero las actividades continuarán de 8:00 a 14:00 horas. Al tratarse de un evento sin costo, los organizadores señalaron que los interesados únicamente deben presentarse en los horarios establecidos o bien manifestar su intención de participar a través de su coordinador deportivo.

Con esta iniciativa, la UAdeC busca abrir un espacio de intercambio entre entrenadores, promover la capacitación continua y generar un punto de encuentro para quienes trabajan en el desarrollo del futbol americano desde categorías infantiles hasta niveles competitivos más altos. La Clínica Lobos 2026 se perfila así como un primer paso dentro de un proyecto formativo que la universidad pretende consolidar en los próximos años.

