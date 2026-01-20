Advierte Donald Trump: ‘Llegarán muy pronto ataques por tierra para frenar drogas’

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que su administración iniciará muy pronto ataques por tierra para detener el tráfico de drogas ilegales que llegan a Estados Unidos, que serían similares a los que en los últimos meses se han ejecutado contra presuntas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico.

En una rueda de prensa en la Casa Blanca, señaló que se tienen bien identificadas las rutas por las que llegan sustancias ilícitas al país estadounidense.

“Hemos interceptado casi el 100% de las drogas que entraban por vía marítima. Ahora, muy pronto, empezaremos a interceptar las drogas que entran por tierra. Sabemos exactamente de dónde vienen”, dijo Trump, aunque no especificó a qué tipo de objetivos se van a enfocar los ataques.

“Ustedes ya han visto lo que hemos logrado en el mar. Ahora vamos a hacer lo mismo en tierra. En tierra es mucho más fácil”.

Desde su campaña presidencial en 2024, Trump ha abierto la puerta a ataques unilaterales contra cárteles del narcotráfico en México, como el Cártel de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación que, según Trump, son los principales responsables de introducir droga a Estados Unidos.

El Gobierno de Estados Unidos ha lanzado, desde septiembre de 2025, por lo menos 35 ataques militares contra embarcaciones que presuntamente llevaban drogas ilegales en el Mar Caribe y el Océano Pacífico, lo que ha causado la muerte de alrededor de 115 presuntos narcotraficantes.