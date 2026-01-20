Advierte Donald Trump: ‘Llegarán muy pronto ataques por tierra para frenar drogas’

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/ 20 enero 2026
    Advierte Donald Trump: ‘Llegarán muy pronto ataques por tierra para frenar drogas’
    En rueda de prensa en la Casa Blanca, Trump afirmó que los ataques a narcolanchas han sido 100% efectivos. FOTO: AP

El mandatario estadounidense dijo que se tienen identificadas las rutas por las que se introducen sustancias ilegales a Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que su administración iniciará muy pronto ataques por tierra para detener el tráfico de drogas ilegales que llegan a Estados Unidos, que serían similares a los que en los últimos meses se han ejecutado contra presuntas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico.

En una rueda de prensa en la Casa Blanca, señaló que se tienen bien identificadas las rutas por las que llegan sustancias ilícitas al país estadounidense.

TE PUEDE INTERESAR: Trump tiene una salida simple en Groenlandia, pero no parece quererla

“Hemos interceptado casi el 100% de las drogas que entraban por vía marítima. Ahora, muy pronto, empezaremos a interceptar las drogas que entran por tierra. Sabemos exactamente de dónde vienen”, dijo Trump, aunque no especificó a qué tipo de objetivos se van a enfocar los ataques.

“Ustedes ya han visto lo que hemos logrado en el mar. Ahora vamos a hacer lo mismo en tierra. En tierra es mucho más fácil”.

Desde su campaña presidencial en 2024, Trump ha abierto la puerta a ataques unilaterales contra cárteles del narcotráfico en México, como el Cártel de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación que, según Trump, son los principales responsables de introducir droga a Estados Unidos.

El Gobierno de Estados Unidos ha lanzado, desde septiembre de 2025, por lo menos 35 ataques militares contra embarcaciones que presuntamente llevaban drogas ilegales en el Mar Caribe y el Océano Pacífico, lo que ha causado la muerte de alrededor de 115 presuntos narcotraficantes.

Temas


Narcotráfico
Seguridad

Localizaciones


Washington D.C.

Personajes


Donald Trump

Alejandro Montenegro

Alejandro Montenegro

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad del Valle de México con Especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Colaborador de VANGUARDIA desde 2012 y editor desde 2020 en temas de coyuntura nacional, internacional y de economía.

Ferviente aficionado de los deportes y de los libros de Guillermo Arriaga. También me gusta jugar futbol, ir al cine y ver series de televisión.

Selección de los editores
Lecturas de hoy

Lecturas de hoy
true

Un año de Trump: soberanía de saliva de Sheinbaum
Integrantes de colectivos de búsqueda y autoridades estatales realizan trabajos de excavación y peritaje en la Reserva Miguel Alemán, en Mexicali, donde se han localizado fosas clandestinas y restos humanos

Localizan siete fosas y al menos 14 cuerpos en la Reserva Miguel Alemán, en Mexicali
La posible vuelta de los Camioncitos Bimbo en 2026 ya genera expectativa entre coleccionistas y consumidores. Todo apunta a una nueva edición con seis modelos, un sistema de canje clásico y una ventana de disponibilidad limitada en tiendas de todo México.

¿Regresan los Camioncitos Bimbo en 2026?... posibles fechas, modelos y cómo canjearlos
Te compartimos el calendario oficial, del 15 al 28 de enero, para la entrega del apoyo económico de 6 mil 400 pesos.

Pago de la Pensión del Bienestar... apellidos que cobran los 6 mil 400 pesos del 20 al 28 de enero

El nuevo frente frío y su masa de aire frío traerán temperaturas de hasta -15 grados en la República Mexicana.

Gran Masa de Aire cubrirá a México; provocará lluvias, heladas de -10 grados y evento Norte
El noviazgo entre Karol G y Feid llegó a su fin luego de tres años de relación, de acuerdo con información revelada por TMZ.

Karol G y Feid terminaron su relación de tres años según TMZ... ¿Quedaron como amigos?
Saraperos de Saltillo y Tecos de los Dos Laredos se medirán en juegos clave de pretemporada, en una serie que servirá como ensayo general antes del arranque de la campaña 2026 de la LMB.

Saraperos se medirá a Tecos de Dos Laredos en Pretemporada rumbo a la LMB 2026