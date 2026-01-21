Los medicamentos para adelgazar podrían ahorrar 580 millones de dólares a las aerolíneas de EU

Por: Gabe Castro-Root

Los medicamentos para perder peso como el Ozempic han transformado millones de vidas, con tratamientos fáciles de administrar y resultados rápidos.

Ahora resulta que los kilos perdidos también pueden representar una ventaja sorprendente para las aerolíneas: un gasto menor en combustible. Si los pasajeros pesan menos, la carga de los aviones se vuelve más ligera.

De acuerdo con un estudio publicado la semana pasada por Jefferies, una empresa de servicios financieros, las cuatro aerolíneas más grandes de Estados Unidos —American Airlines, Delta Air Lines, Southwest Airlines y United Airlines— podrían ahorrar juntas hasta 580 millones de dólares al año en combustible gracias a los medicamentos para perder peso, conocidos como GLP-1.

Sheila Kahyaoglu, analista de acciones de Jefferies y autora del estudio, comentó que los resultados no le sorprendían, pues desde hace tiempo las aerolíneas buscan cualquier forma de reducir el peso de sus aviones.

“Simplemente, tiene sentido que el peso de sus pasajeros también repercuta en sus costos”, dijo.

Uno de cada ocho adultos estadounidenses dijo que tomaba un GLP-1 en una encuesta publicada en noviembre por KFF, un grupo sin fines de lucro dedicado a la investigación en temas de salud.

El combustible representa uno de los gastos más grandes de las aerolíneas. El estudio de Jefferies calcula que las cuatro compañías consumirán juntas 60,5 mil millones de litros de combustible en 2026, con un costo total de 38.600 millones de dólares, casi el 20 por ciento de sus gastos totales.

El ahorro generado por llevar pasajeros más delgados equivaldría a solo el 1,5 por ciento de los costos de combustible. Pero las aerolíneas y los pilotos deben controlar hasta los cambios más pequeños en el peso y el equilibrio de un avión, y con una carga más ligera cada avión quema menos combustible para generar el empuje necesario para volar.

Los inversionistas también podrían beneficiarse: los investigadores calcularon que una reducción del 2 por ciento en el peso de los aviones podría aumentar los rendimientos por acción en aproximadamente un 4 por ciento.

Kahyaoglu dijo que no esperaba que las aerolíneas compraran menos combustible como resultado de las conclusiones del estudio. Pero dijo que a la larga los medicamentos para adelgazar podrían provocar cambios en la forma en que las aerolíneas generan ingresos adicionales, sobre todo si los pasajeros empiezan a comprar menos refrigerios.

Aerolíneas como Air New Zealand, Finnair y Korean Air han generado críticas en el pasado por pesar a algunos pasajeros en la puerta de embarque para ayudar a calcular el peso y el equilibrio. Esta práctica es un poco más común en los aviones para pocos pasajeros, en los que un pequeño cambio en la distribución del peso puede afectar a la manera en que vuela el avión.

Pero hasta en las aerolíneas grandes los esfuerzos por reducir el peso y ahorrar dinero en ocasiones han llegado a los extremos. Hace cuatro décadas, por ejemplo, American eliminó una aceituna de la ensalada de cada pasajero, con lo que ahorró 40.000 dólares al año en costos de comida y combustible.

“Las aerolíneas tienen un largo historial de ser cuidadosas con el ahorro de peso en los aviones, desde las aceitunas (sin hueso, por supuesto) hasta el gramaje del papel”, señala el informe. “La cintura de los pasajeros, hasta ahora, ha estado fuera de su control”.

Ninguna de las cuatro grandes aerolíneas hizo comentarios.

