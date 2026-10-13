Entrega Miguel Riquelme 37 unidades al SIMAS Torreón para reforzar servicios de agua y drenaje

TORREÓN, COAH.- Como parte de las acciones encaminadas a mejorar los servicios públicos y la infraestructura hidráulica y sanitaria de la ciudad, el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís encabezó la entrega de 37 unidades vehiculares y maquinaria especializada al Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) Torreón, mediante una inversión que supera los 62 millones de pesos. El nuevo equipamiento permitirá reforzar las labores que diariamente realizan las cuadrillas operativas del organismo, particularmente en la atención de fugas, mantenimiento de redes de drenaje, limpieza de alcantarillas y desazolve de colectores sanitarios.

Entre las unidades entregadas destacan dos camiones tipo Vactor de reciente adquisición, además de otros dos que fueron rehabilitados, con los cuales se busca incrementar la capacidad de respuesta ante los problemas de drenaje que afectan a diferentes sectores de la ciudad. El alcalde señaló que desde el inicio de su gestión, el pasado 2 de julio, se estableció como una de las prioridades atender las principales deficiencias del sistema de agua potable y alcantarillado, destinando recursos para resolver las necesidades más urgentes de la población. Destacó que las acciones emprendidas comprenden la reparación de fugas, atención de fallas en equipos de bombeo, rehabilitación de colectores y respuesta oportuna a los brotes de aguas residuales que generan molestias y representan riesgos sanitarios para las familias.

Riquelme Solís subrayó que el fortalecimiento del SIMAS no puede limitarse a trabajos correctivos o soluciones temporales, sino que requiere una solución integral de modernización que permita recuperar gradualmente la eficiencia del organismo operador. En ese sentido, explicó que la administración municipal mantiene una planeación que contempla intervenciones inmediatas, así como proyectos de mediano y largo plazo orientados a mejorar la calidad, continuidad y cobertura de los servicios. Asimismo, reconoció el compromiso del personal operativo y administrativo del SIMAS, al considerar que su participación resulta fundamental para avanzar en la solución de los problemas que enfrenta la infraestructura hidráulica de Torreón. Con la incorporación de los nuevos vehículos, técnicos, operadores y supervisores contarán con mejores herramientas para desempeñar sus funciones en condiciones de mayor seguridad, optimizar los tiempos de respuesta y ampliar la cobertura de atención en las colonias. El alcalde resaltó que, mediante la coordinación con el Gobierno de Coahuila, encabezado por Manolo Jiménez Salinas, se desarrollará una serie de acciones de mejoramiento de la infraestructura hidráulica y sanitaria a través del programa “En Equipo le Entramos”. Se contempla una inversión conjunta superior a los 200 millones de pesos, que incluye la perforación de cinco nuevos pozos de agua potable en distintos sectores de Torreón, con el propósito de incrementar la disponibilidad del recurso y mejorar el suministro a los hogares. Por su parte, el gerente general del SIMAS Torreón, Xavier Alain Herrera Arroyo, reconoció que garantizar un abastecimiento suficiente y de calidad representa uno de los principales desafíos para el organismo, por lo que se trabaja en proyectos destinados a fortalecer las fuentes de suministro y elevar la confiabilidad del servicio.

Explicó que la incorporación de maquinaria y unidades operativas forma parte de una estrategia más amplia para modernizar el sistema, atender oportunamente los reportes ciudadanos y avanzar en la rehabilitación de la infraestructura que presenta mayor deterioro. En la ceremonia también estuvieron presentes Hugo Dávila Prado, secretario de Desarrollo Regional de La Laguna; Lauro Villarreal Navarro, director general de la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento; y José Piña Álvarez, presidente del Consejo Coordinador Empresarial.