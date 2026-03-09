Vendedores de la Alameda de Torreón protestan contra ‘pseudolíder’; denuncian años de intimidación

TORREÓN, COAH.- Este lunes, la tensión estalló en la Alameda Zaragoza cuando un grupo de comerciantes se manifestó para exigir el cese de lo que describen como un régimen de hostigamiento encabezado por Ernesto González Santana.

Los inconformes califican al señalado como un “pseudolíder” al que responsabilizan de generar conflictos, lanzar amenazas y acaparar de forma indebida espacios de venta dentro del emblemático parque.

María Concepción García Ramírez, líder de la Unión Única de Comerciantes, explicó que la movilización busca llamar la atención urgente del Ayuntamiento ante la situación que, aseguran, afecta a varios vendedores.

De acuerdo con García, el señalado no solo ha concentrado diversos puntos de venta —desde carritos hasta neverías—, sino que además ejerce presión constante sobre los trabajadores, particularmente contra mujeres, a través de denuncias reiteradas e intimidaciones. “Muchos no se atreven a alzar la voz por miedo a represalias”, afirmó la representante.

El conflicto se intensificó luego de que se diera a conocer que González Santana fue desalojado recientemente de una caseta ubicada en el Bosque Venustiano Carranza.

Al respecto, Víctor Ramos Galindo, director de Plazas y Mercados, aclaró que dicha acción correspondió a un procedimiento de recuperación de patrimonio municipal.

El funcionario detalló que el espacio pertenece al Bosque y estaba siendo explotado comercialmente sin contar con la documentación legal correspondiente, además de que se utilizaba un permiso a nombre de un tercero que no coincidía con las dimensiones del área ocupada.

El municipio enfatizó que los permisos son personales e intransferibles y que la ley se aplicará sin distinciones para garantizar el orden.