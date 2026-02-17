Entregan apoyos de movilidad a personas vulnerables en Torreón
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Sillas de ruedas, andadores y bastones fueron otorgados durante la brigada multidisciplinaria
TORREÓN, COAH.- Con una jornada de atención directa y entrega de apoyos sociales, el alcalde de Torreón, Román Cepeda, encabezó la brigada multidisciplinaria “El Alcalde y su equipo en tu colonia hacemos más” en la colonia Las Dalias.
Durante el recorrido, el edil supervisó acciones de mantenimiento urbano y entregó personalmente apoyos de movilidad como sillas de ruedas, andadores y bastones a personas en situación vulnerable, reforzando el compromiso social de su administración.
TE PUEDE INTERESAR: Refuerzan campaña de vacunación contra el sarampión en la región Centro-Desierto
En su mensaje a vecinos, Cepeda González destacó que su gobierno ha priorizado la solución de problemáticas históricas, especialmente en materia de infraestructura hídrica y recuperación de espacios públicos.
“Estamos arreglando problemas históricos en solo cuatro años. Hemos construido el mayor número de pozos en la historia de Torreón y rehabilitado la mayor cantidad de plazas. No nos vamos a detener”, afirmó.
El alcalde subrayó que los avances en seguridad y desarrollo son resultado del trabajo coordinado con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, alianza que —aseguró— ha permitido posicionar a Torreón como la ciudad más segura del país entre los municipios con más de 500 mil habitantes.
Por su parte, el diputado local Felipe González reconoció la labor de Selina Bremer de Cepeda, presidenta del DIF Torreón, a quien calificó como la “cara humana” de la administración municipal.
La intervención no se limitó a Las Dalias, sino que se extendió a colonias como La Palma, Las Luisas, Las Brisas y La Merced, con acciones concretas en distintos rubros.
TE PUEDE INTERESAR: Mañana toma control Everardo Lazo Chapa de la Región Centro, anuncia Fiscalía de Coahuila
Entre los resultados reportados destacan la rehabilitación de drenaje sanitario y bacheo general; mantenimiento integral en siete plazas públicas dentro del programa “Plazas de 0 a 100”; reposición de alumbrado y limpieza de 18 focos de basura con apoyo del programa “La Ola”; además de servicios de atención médica, control animal, asesoría jurídica y descuentos en predial y SIMAS.
Funcionarios del gabinete municipal acompañaron la jornada, fortaleciendo la operatividad de un esquema que, según el alcalde, busca corresponder a la confianza ciudadana con resultados palpables en las colonias.