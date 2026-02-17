Entregan apoyos de movilidad a personas vulnerables en Torreón

TORREÓN, COAH.- Con una jornada de atención directa y entrega de apoyos sociales, el alcalde de Torreón, Román Cepeda, encabezó la brigada multidisciplinaria “El Alcalde y su equipo en tu colonia hacemos más” en la colonia Las Dalias.

Durante el recorrido, el edil supervisó acciones de mantenimiento urbano y entregó personalmente apoyos de movilidad como sillas de ruedas, andadores y bastones a personas en situación vulnerable, reforzando el compromiso social de su administración.

TE PUEDE INTERESAR: Refuerzan campaña de vacunación contra el sarampión en la región Centro-Desierto

En su mensaje a vecinos, Cepeda González destacó que su gobierno ha priorizado la solución de problemáticas históricas, especialmente en materia de infraestructura hídrica y recuperación de espacios públicos.

“Estamos arreglando problemas históricos en solo cuatro años. Hemos construido el mayor número de pozos en la historia de Torreón y rehabilitado la mayor cantidad de plazas. No nos vamos a detener”, afirmó.

El alcalde subrayó que los avances en seguridad y desarrollo son resultado del trabajo coordinado con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, alianza que —aseguró— ha permitido posicionar a Torreón como la ciudad más segura del país entre los municipios con más de 500 mil habitantes.

Por su parte, el diputado local Felipe González reconoció la labor de Selina Bremer de Cepeda, presidenta del DIF Torreón, a quien calificó como la “cara humana” de la administración municipal.