Entregan en Torreón escrituras a 95 familias para dar certeza a su patrimonio

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    Entregan en Torreón escrituras a 95 familias para dar certeza a su patrimonio
    El alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís entregó el documento a una de las familias beneficiadas durante el evento. SANDRA GÓMEZ

El alcalde Miguel Ángel Riquelme encabezó la entrega y recomendó a los beneficiarios aprovechar la ampliación del mes del testamento para evitar conflictos familiares

TORREÓN, COAH.- Un total de 95 familias recibieron este jueves las escrituras de sus viviendas, con lo que podrán acreditar legalmente la propiedad de sus inmuebles y contar con mayor seguridad sobre el patrimonio que han construido durante años.

La entrega fue encabezada por el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís, como parte de un programa coordinado entre el Gobierno de Coahuila, el Ayuntamiento de Torreón y el Colegio de Notarios, con el fin de facilitar los trámites de regularización y brindar certeza jurídica a los propietarios.

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Durante el evento, el presidente municipal destacó que obtener una escritura representa dar tranquilidad a las familias que durante años trabajaron para adquirir una vivienda.

“Se trata de seguridad patrimonial, pero lleva un valor más allá, es tener la oportunidad de refrendar nuestro compromiso para poder seguir trabajando en favor de quienes más lo necesitan”, expresó.

RECOMIENDAN TRAMITAR EL TESTAMENTO

Además de recibir sus escrituras, el alcalde recomendó a los beneficiarios aprovechar la ampliación hasta octubre de los servicios del mes del testamento, a fin de dejar establecido legalmente el destino de sus bienes y evitar posibles conflictos familiares.

“Hoy van a regresar y les van a decir a sus hijos: aquí está por lo que tanto luché, por lo que trabajé toda la vida. Ya tienen su escritura, ahora háganse un testamento”, manifestó.

Riquelme Solís sostuvo que su administración mantendrá el trabajo conjunto con el Gobierno del Estado para acercar este tipo de programas a más sectores de la ciudad, y reconoció la perseverancia de los beneficiarios.

En la ceremonia participaron el senador Gabriel Elizondo Pérez; el diputado local Felipe González Miranda; el encargado del despacho de la Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Andrés Garza Martínez, y el director general de la Comisión Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, Miguel Ángel Leal Reyes, entre otras autoridades.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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