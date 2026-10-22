Torreón: Destinan más de 6 mdp a obras de drenaje y pavimentación en Las Carolinas

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    Torreón: Destinan más de 6 mdp a obras de drenaje y pavimentación en Las Carolinas
    Autoridades municipales dieron el banderazo de inicio a las obras de drenaje y pavimentación en el sector de Las Carolinas. SANDRA GÓMEZ

El alcalde Miguel Ángel Riquelme supervisó los trabajos que beneficiarán a más de 4 mil familias; adelantó la puesta en marcha de dos nuevos pozos de agua

TORREÓN, COAH.- Con una inversión superior a los 6 millones de pesos, el Ayuntamiento de Torreón entregó y puso en marcha diversas obras de drenaje y pavimentación en el sector de Las Carolinas, en beneficio de más de 4 mil familias que habían solicitado estas mejoras desde hace varios años.

Durante un recorrido realizado este jueves, el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís dio el banderazo a nuevos recarpeteos, supervisó una obra en proceso y entregó dos concluidas. El edil señaló que estas acciones buscan dirigir mayores recursos a servicios básicos como agua potable, drenaje sanitario y rehabilitación de vialidades.

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El presidente municipal reconoció que uno de los principales desafíos sigue siendo la reparación de colectores sanitarios dañados y las deficiencias en el abastecimiento de agua. No obstante, adelantó que en los próximos días, junto con el Gobierno del Estado, se pondrán en funcionamiento dos nuevos pozos, de un total de siete contemplados para reforzar el suministro.

DETALLES DE LAS OBRAS

En la calle Xochicalco, se concluyó la rehabilitación de 185 metros lineales de tubería sanitaria, así como la pavimentación de mil 200 metros cuadrados en la calle Otumba. Actualmente, se interviene la calle Atoyac, donde se sustituirán 230 metros de tubería de drenaje y se colocarán mil 657 metros cuadrados de asfalto; esta obra presenta un avance del 40 por ciento y deberá concluir en aproximadamente 30 días.

$!El alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís destacó la inversión en servicios básicos durante un evento con los habitantes de la zona.
El alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís destacó la inversión en servicios básicos durante un evento con los habitantes de la zona. SANDRA GÓMEZ

Asimismo, comenzaron los trabajos de recarpeteo y señalización en la calle Xaltepec. Las obras se ejecutan de manera coordinada entre la Dirección de Obras Públicas, el SIMAS Torreón y el SIMV. En el recorrido acompañaron al alcalde el senador Gabriel Elizondo Pérez, el primer regidor Luis Jorge Cuerda Serna, el secretario de Desarrollo Regional Hugo Dávila Prado, así como representantes de los vecinos.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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