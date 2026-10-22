Torreón: Destinan más de 6 mdp a obras de drenaje y pavimentación en Las Carolinas
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El alcalde Miguel Ángel Riquelme supervisó los trabajos que beneficiarán a más de 4 mil familias; adelantó la puesta en marcha de dos nuevos pozos de agua
TORREÓN, COAH.- Con una inversión superior a los 6 millones de pesos, el Ayuntamiento de Torreón entregó y puso en marcha diversas obras de drenaje y pavimentación en el sector de Las Carolinas, en beneficio de más de 4 mil familias que habían solicitado estas mejoras desde hace varios años.
Durante un recorrido realizado este jueves, el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís dio el banderazo a nuevos recarpeteos, supervisó una obra en proceso y entregó dos concluidas. El edil señaló que estas acciones buscan dirigir mayores recursos a servicios básicos como agua potable, drenaje sanitario y rehabilitación de vialidades.
El presidente municipal reconoció que uno de los principales desafíos sigue siendo la reparación de colectores sanitarios dañados y las deficiencias en el abastecimiento de agua. No obstante, adelantó que en los próximos días, junto con el Gobierno del Estado, se pondrán en funcionamiento dos nuevos pozos, de un total de siete contemplados para reforzar el suministro.
DETALLES DE LAS OBRAS
En la calle Xochicalco, se concluyó la rehabilitación de 185 metros lineales de tubería sanitaria, así como la pavimentación de mil 200 metros cuadrados en la calle Otumba. Actualmente, se interviene la calle Atoyac, donde se sustituirán 230 metros de tubería de drenaje y se colocarán mil 657 metros cuadrados de asfalto; esta obra presenta un avance del 40 por ciento y deberá concluir en aproximadamente 30 días.
Asimismo, comenzaron los trabajos de recarpeteo y señalización en la calle Xaltepec. Las obras se ejecutan de manera coordinada entre la Dirección de Obras Públicas, el SIMAS Torreón y el SIMV. En el recorrido acompañaron al alcalde el senador Gabriel Elizondo Pérez, el primer regidor Luis Jorge Cuerda Serna, el secretario de Desarrollo Regional Hugo Dávila Prado, así como representantes de los vecinos.