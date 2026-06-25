Escuela de Coahuila recibe reconocimiento internacional: Instituto Eduardo Tricio Gómez destaca por su excelencia e impacto comunitario

TORREÓN, COAH.- El Instituto Eduardo Tricio Gómez, ubicado en el ejido El Perú, en el municipio de Torreón, y perteneciente a la organización SER (Superación, Excelencia y Resultados), fue reconocido al formar parte del Top 10 de las mejores escuelas del mundo en la categoría de Colaboración Comunitaria de los prestigiosos World’s Best School Prizes 2026, un galardón internacional que distingue a las instituciones con mayor impacto social y educativo. La nominación reconoce el éxito del modelo educativo de la institución al fortalecer la colaboración entre familias, docentes, organizaciones de la sociedad civil y el sector empresarial, generando un entorno de desarrollo integral para niñas, niños y jóvenes de la región.

Durante el evento, el empresario Eduardo Tricio destacó que este reconocimiento trasciende los premios y las distinciones, pues el verdadero logro radica en la transformación de vidas a través de la educación. “Las medallas y los reconocimientos no son lo más importante. Lo más valioso es ver cómo las niñas y los niños, junto con sus padres y abuelos, tienen la capacidad de cambiar sus vidas y construir un mejor futuro”, expresó.

Subrayó además que el lugar donde nace una persona no debe determinar su destino ni limitar sus oportunidades de desarrollo. El Instituto Eduardo Tricio Gómez también ha sobresalido por sus resultados académicos. Entre sus logros se encuentra la obtención de posiciones destacadas en competencias internacionales, como el tercer lugar en la Olimpiada Internacional de Matemáticas, lo que respalda la calidad de su modelo educativo y fortalece su reconocimiento a nivel mundial. Tricio recordó que, al inicio del proyecto, el objetivo principal era garantizar el acceso a una educación de excelencia para niñas y niños de comunidades vulnerables. Sin embargo, con el paso del tiempo identificaron otras necesidades fundamentales, como la nutrición y el bienestar familiar.

Explicó que las Escuelas SER no sólo ofrecen formación académica de alto nivel, sino también programas de alimentación saludable y acompañamiento integral para mejorar la calidad de vida de los estudiantes y sus familias. “Descubrimos que no solo era necesario atender la educación. También era importante promover hábitos de alimentación saludables y contribuir a transformar las condiciones de vida dentro de los hogares”, señaló.

Asimismo, destacó que el premio otorgado por la plataforma educativa Global T4 Education, reconocida internacionalmente por su prestigio en el ámbito educativo, evalúa aspectos como la colaboración comunitaria, la excelencia académica, el desarrollo de valores, la formación del carácter y el cuidado integral de los estudiantes.

“Es un orgullo que México y Coahuila cuenten con una de las 10 mejores escuelas del mundo. Este reconocimiento no solo nos llena de alegría, sino también de esperanza. Demuestra que en nuestro país sí se pueden lograr grandes cosas y que este modelo puede convertirse en una semilla que inspire la transformación educativa en otras regiones”, afirmó. Actualmente la Red SER opera 27 escuelas en distintas entidades del país y contempla la apertura de cuatro nuevos planteles el próximo año en ciudades como Monterrey, Mexicali, San Francisco, San Juan de los Lagos y la Ciudad de México. Tricio señaló que el propósito de esta red educativa es convertirse en un referente que impulse cambios positivos en el sistema educativo nacional, demostrando que la combinación de excelencia académica, formación humana y participación comunitaria puede generar un impacto duradero en la sociedad. TRANSFORMANDO VIDAS Un festejo de 11 años inolvidable. El Instituto Eduardo Tricio Gómez ha sido reconocido por T4 Education como una de las mejores instituciones educativas del mundo. Este prestigioso premio destaca no solo la calidad académica, sino el impacto social profundo que el plantel genera en sus estudiantes y en todo su entorno.

Al recordar los inicios de esta aventura, Eduardo Tricio enfatizó la idea central que guía al instituto: “El lugar donde nace el niño no debe determinar su destino”. Aseguró que la verdadera excelencia se logra cuando escuela, familia y estudiantes convergen con el objetivo común de abrir puertas y transformar vidas. “En estos 11 años, hemos sido testigos del crecimiento de nuestros alumnos, de la fe de las familias que nos apoyaron desde el día uno y del compromiso diario de nuestros maestros”, expresó Tricio durante la celebración. El directivo celebró que el sueño original hoy es una realidad plena. Este reconocimiento global es el aval al esfuerzo conjunto. Al citar la icónica frase de Nelson Mandela sobre la educación como el arma más poderosa para cambiar al mundo, Tricio destacó que el instituto ha hecho propia esa misión durante más de una década. Tricio agradeció a las familias por su acompañamiento matutino, a los maestros por su entrega y a los estudiantes por ser los protagonistas de su futuro. “La inversión en educación es la mejor decisión que podemos tomar”, afirmó. Gracias a este galardón, el Instituto Eduardo Tricio Gómez se convierte en un modelo de cómo México construye mejores futuros desde las aulas. Este premio no es solo un orgullo local, sino una fuente de inspiración global sobre el poder transformador de la enseñanza.

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