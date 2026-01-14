Escurrimientos a la presa Lázaro Cárdenas aseguran agua para el ciclo agrícola 2026

TORREÓN, COAH.- Escurrimientos por el orden de los 12 metros cúbicos por segundo se encuentra recibiendo la presa Lázaro Cárdenas, derivado de las moderadas lluvias en la cuenca alta del río Nazas que trajo consigo el sistema frontal 27 y la segunda tormenta invernal.

Estas aportaciones ayudan a estabilizar los niveles de las presas, tras una temporada previa de sequía y ayudan a asegurar el ciclo agrícola primavera-verano 2026 en la región de la Comarca Lagunera Coahuila-Durango y garantizar el abasto en el sector doméstico.

Según el reporte de la Dirección de Cuencas Centrales del Norte de la Comisión Nacional del Agua, la presa Lázaro Cárdenas presenta hoy un almacenamiento de mil 342 millones de metros cúbicos de agua, equivalente al 45 por ciento de su capacidad.

Este volumen, aunque aún por debajo del promedio histórico, representa una mejora notable respecto a meses anteriores, lo que ha generado expectativas positivas entre los productores y usuarios de la zona.

Las aportaciones que actualmente está recibiendo el principal vaso de captación de agua en la Comarca Lagunera se espera continúen por lo menos una semana, estiman las autoridades de la CNA en la región.

En el caso de la presa Francisco Zarco ya tiene almacenados un total de 162 millones de metros cúbicos de agua, el 52 por ciento del Nivel de Almacenamiento Máximo Ordinario, con una extracción de 2.4 metros cúbicos por segundo para la cobertura del Sistema Agua Saludable para La Laguna.

De acuerdo con el centro de pronósticos se prevé que durante los próximos días se pudieran registrar nuevas precipitaciones en forma intermitente que derivarían en más escurrimientos hacia la presa Lázaro Cárdenas.