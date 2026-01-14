Escurrimientos a la presa Lázaro Cárdenas aseguran agua para el ciclo agrícola 2026

Torreón
/ 14 enero 2026
    Escurrimientos a la presa Lázaro Cárdenas aseguran agua para el ciclo agrícola 2026
    El vaso principal de captación de agua en la Comarca Lagunera, la presa Lázaro Cárdenas, presenta un almacenamiento de 1,342 millones de metros cúbicos, equivalente al 45 por ciento de su capacidad. FOTO: ARCHIVO

La presa Lázaro Cárdenas en la Comarca Lagunera recibe escurrimientos de 12 metros cúbicos por segundo tras lluvias recientes

TORREÓN, COAH.- Escurrimientos por el orden de los 12 metros cúbicos por segundo se encuentra recibiendo la presa Lázaro Cárdenas, derivado de las moderadas lluvias en la cuenca alta del río Nazas que trajo consigo el sistema frontal 27 y la segunda tormenta invernal.

Estas aportaciones ayudan a estabilizar los niveles de las presas, tras una temporada previa de sequía y ayudan a asegurar el ciclo agrícola primavera-verano 2026 en la región de la Comarca Lagunera Coahuila-Durango y garantizar el abasto en el sector doméstico.

Según el reporte de la Dirección de Cuencas Centrales del Norte de la Comisión Nacional del Agua, la presa Lázaro Cárdenas presenta hoy un almacenamiento de mil 342 millones de metros cúbicos de agua, equivalente al 45 por ciento de su capacidad.

Este volumen, aunque aún por debajo del promedio histórico, representa una mejora notable respecto a meses anteriores, lo que ha generado expectativas positivas entre los productores y usuarios de la zona.

Las aportaciones que actualmente está recibiendo el principal vaso de captación de agua en la Comarca Lagunera se espera continúen por lo menos una semana, estiman las autoridades de la CNA en la región.

En el caso de la presa Francisco Zarco ya tiene almacenados un total de 162 millones de metros cúbicos de agua, el 52 por ciento del Nivel de Almacenamiento Máximo Ordinario, con una extracción de 2.4 metros cúbicos por segundo para la cobertura del Sistema Agua Saludable para La Laguna.

De acuerdo con el centro de pronósticos se prevé que durante los próximos días se pudieran registrar nuevas precipitaciones en forma intermitente que derivarían en más escurrimientos hacia la presa Lázaro Cárdenas.

Temas


Presas

Localizaciones


Coahuila
Torreón
Región Laguna

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

