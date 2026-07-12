Supervisa Miguel Riquelme operatividad y calidad de los servicios públicos de Torreón

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    Supervisa Miguel Riquelme operatividad y calidad de los servicios públicos de Torreón
    Miguel Ángel Riquelme Solís encabezó una reunión de trabajo para evaluar el desempeño de Servicios Públicos Municipales y definir nuevas estrategias operativas. SANDRA GÓMEZ

El alcalde de Torreón revisó las acciones de Servicios Públicos para fortalecer la atención en limpieza, alumbrado y mantenimiento de espacios públicos

TORREÓN, COAH.- Bajo la premisa de garantizar entornos urbanos dignos y eficientes para la población, el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís encabezó una sesión de evaluación con el director de Servicios Públicos Municipales, Fernando Villarreal Cuéllar, con el fin de ajustar las estrategias operativas y establecer las prioridades de atención en el municipio.

La reunión permitió realizar un balance detallado del desempeño de las diversas áreas de la dependencia, examinando la ejecución de los programas de aseo urbano, conservación de espacios públicos, alumbrado y el sistema de gestión de reportes ciudadanos, elementos clave para la funcionalidad de la ciudad.

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$!Durante el encuentro se acordó reforzar las brigadas de campo y optimizar los recursos destinados al mantenimiento de calles, plazas y áreas comunes de Torreón.
Durante el encuentro se acordó reforzar las brigadas de campo y optimizar los recursos destinados al mantenimiento de calles, plazas y áreas comunes de Torreón. SANDRA GÓMEZ

Riquelme Solís enfatizó que la eficiencia en estos servicios impacta directamente en el bienestar de las familias torreonenses, por lo que reafirmó la importancia de la supervisión continua y la planeación estratégica para responder con agilidad a las demandas que surgen en los distintos sectores del municipio.

En el marco del encuentro se definieron las líneas de acción para el corto plazo, enfocadas en la optimización de los recursos materiales y humanos disponibles, así como en el fortalecimiento operativo de las brigadas de campo, asegurando así que el mantenimiento de calles, plazas y áreas comunes se realice de manera óptima.

Al concluir, el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís y el funcionario Fernando Villarreal Cuéllar ratificaron el compromiso administrativo de mantener un esquema de trabajo coordinado, priorizando la mejora continua para elevar la calidad de vida de todos los habitantes de Torreón.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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