Supervisa Miguel Riquelme operatividad y calidad de los servicios públicos de Torreón

La reunión permitió realizar un balance detallado del desempeño de las diversas áreas de la dependencia, examinando la ejecución de los programas de aseo urbano, conservación de espacios públicos, alumbrado y el sistema de gestión de reportes ciudadanos, elementos clave para la funcionalidad de la ciudad.

TORREÓN, COAH.- Bajo la premisa de garantizar entornos urbanos dignos y eficientes para la población, el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís encabezó una sesión de evaluación con el director de Servicios Públicos Municipales, Fernando Villarreal Cuéllar, con el fin de ajustar las estrategias operativas y establecer las prioridades de atención en el municipio.

Riquelme Solís enfatizó que la eficiencia en estos servicios impacta directamente en el bienestar de las familias torreonenses, por lo que reafirmó la importancia de la supervisión continua y la planeación estratégica para responder con agilidad a las demandas que surgen en los distintos sectores del municipio.

En el marco del encuentro se definieron las líneas de acción para el corto plazo, enfocadas en la optimización de los recursos materiales y humanos disponibles, así como en el fortalecimiento operativo de las brigadas de campo, asegurando así que el mantenimiento de calles, plazas y áreas comunes se realice de manera óptima.

Al concluir, el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís y el funcionario Fernando Villarreal Cuéllar ratificaron el compromiso administrativo de mantener un esquema de trabajo coordinado, priorizando la mejora continua para elevar la calidad de vida de todos los habitantes de Torreón.