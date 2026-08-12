Evacuan a 174 alumnos por incendio en colegio de Torreón

El siniestro ocurrió en el plantel ubicado en la calle Jesús Pámanes número 603, hasta donde se movilizaron diferentes corporaciones de emergencia para atender el reporte y garantizar la seguridad de los estudiantes.

TORREÓN, COAH.- Un incendio registrado en las instalaciones del Colegio Lic. Eliseo Mendoza Berrueto, en la colonia Ampliación Los Ángeles de Torreón , provocó la evacuación de 174 alumnos durante este miércoles.

Ante la situación, se determinó evacuar a todos los alumnos y trasladarlos de manera preventiva a un domicilio ubicado en la calle Fernando Rodríguez número 275, donde permanecieron concentrados mientras se revisaban las condiciones del inmueble.

De acuerdo con la Coordinación de Protección Civil del Estado en la Región Laguna, fueron evacuados 76 alumnos de primero de kínder a segundo de primaria. De ellos, siete corresponden a kínder 1, 13 a kínder 2, 15 a kínder 3, 18 a primero de primaria y 23 a segundo.

Además, fueron desalojados otros 98 estudiantes que cursan desde tercero de primaria hasta tercero de secundaria, con lo que el número total de alumnos evacuados ascendió a 174.

Una vez controlada la movilización y establecidos los protocolos de seguridad, los estudiantes fueron retirados del punto de concentración por sus padres o tutores. Las autoridades continuaron con las labores de atención y seguimiento para determinar las condiciones del plantel.

En la emergencia participaron elementos de Protección Civil del Estado Región Laguna, Bomberos de Torreón, Seguridad Pública Municipal, Protección Civil Municipal y Cruz Roja.