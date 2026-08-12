Evacuan a 174 alumnos por incendio en colegio de Torreón

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    Evacuan a 174 alumnos por incendio en colegio de Torreón
    174 alumnos fueron evacuados de manera preventiva tras registrarse un incendio en el plantel ubicado en la colonia Ampliación Los Ángeles. SANDRA GÓMEZ

Padres y tutores recogieron a los estudiantes en el punto de concentración mientras autoridades revisaban las condiciones del colegio

TORREÓN, COAH.- Un incendio registrado en las instalaciones del Colegio Lic. Eliseo Mendoza Berrueto, en la colonia Ampliación Los Ángeles de Torreón, provocó la evacuación de 174 alumnos durante este miércoles.

El siniestro ocurrió en el plantel ubicado en la calle Jesús Pámanes número 603, hasta donde se movilizaron diferentes corporaciones de emergencia para atender el reporte y garantizar la seguridad de los estudiantes.

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Ante la situación, se determinó evacuar a todos los alumnos y trasladarlos de manera preventiva a un domicilio ubicado en la calle Fernando Rodríguez número 275, donde permanecieron concentrados mientras se revisaban las condiciones del inmueble.

De acuerdo con la Coordinación de Protección Civil del Estado en la Región Laguna, fueron evacuados 76 alumnos de primero de kínder a segundo de primaria. De ellos, siete corresponden a kínder 1, 13 a kínder 2, 15 a kínder 3, 18 a primero de primaria y 23 a segundo.

Además, fueron desalojados otros 98 estudiantes que cursan desde tercero de primaria hasta tercero de secundaria, con lo que el número total de alumnos evacuados ascendió a 174.

Una vez controlada la movilización y establecidos los protocolos de seguridad, los estudiantes fueron retirados del punto de concentración por sus padres o tutores. Las autoridades continuaron con las labores de atención y seguimiento para determinar las condiciones del plantel.

En la emergencia participaron elementos de Protección Civil del Estado Región Laguna, Bomberos de Torreón, Seguridad Pública Municipal, Protección Civil Municipal y Cruz Roja.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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