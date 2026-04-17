A un paso de la inauguración en Torreón: obra en Villa Florida entra en etapa de detalles finales

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Torreón
/ 17 abril 2026
    A un paso de la inauguración en Torreón: obra en Villa Florida entra en etapa de detalles finales
    El proyecto busca mejorar la movilidad en una zona donde circulan diariamente entre 44 mil y 50 mil vehículos, lo que refleja el crecimiento habitacional al norte de Torreón. SANDRA GÓMEZ

Se estima que por este punto circulan diariamente entre 44 mil y 50 mil vehículos, una cifra que refleja la densificación habitacional hacia el norte de la ciudad

TORREÓN, COAH.— El proyecto vial de Villa Florida ha ingresado a su fase de cierre y se estima que su entrega oficial ocurra en el transcurso de los siguientes días, según lo dio a conocer Juan Adolfo Von Bertrab, titular de Obras Públicas en el municipio de Torreón.

El director de la dependencia precisó que las cuadrillas trabajan actualmente en los toques finales, centrando esfuerzos en el montaje de alumbrado público, la colocación de señalética y el acondicionamiento de la zona inferior de la estructura. Bajo este ritmo de trabajo, se proyecta que la vialidad esté operando al cien por ciento antes de que concluya la semana.

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Von Bertrab aclaró que los elementos estructurales de mayor complejidad han sido terminados, permitiendo ya un tránsito fluido por el sector. No obstante, hizo hincapié en la necesidad de que los conductores se familiaricen con el diseño de los carriles, pues se ha detectado que muchos usuarios saturan una sola vía por falta de costumbre, desaprovechando la capacidad total de la arteria.

$!La nueva infraestructura permitirá reducir significativamente los tiempos de traslado, pasando de hasta 18 minutos en semáforo a menos de un minuto en condiciones normales.
La nueva infraestructura permitirá reducir significativamente los tiempos de traslado, pasando de hasta 18 minutos en semáforo a menos de un minuto en condiciones normales. SANDRA GÓMEZ

Sobre el impacto en el tráfico, el funcionario resaltó una mejora drástica en la conectividad:

- Antes: el cruce semaforizado demoraba hasta 18 minutos.
- Transición: los tiempos bajaron inicialmente a 7 minutos.
- Actualidad: el trayecto se realiza en menos de un minuto bajo flujo normal.

Se estima que por este punto circulan diariamente entre 44 mil y 50 mil vehículos, una cifra que refleja la densificación habitacional hacia el norte de Torreón. Respecto al cronograma original, el titular admitió que hubo demoras estratégicas para atender las peticiones de los colonos aledaños, quienes solicitaron una ejecución por etapas para mitigar las molestias durante el proceso de construcción.

“Es fundamental entender que, aunque es un paso de flujo continuo, no es una pista de carreras”, advirtió el director, instando a la ciudadanía a manejar con prudencia y respetar los límites de velocidad permitidos, dado que la obra convive directamente con áreas residenciales.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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