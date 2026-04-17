A un paso de la inauguración en Torreón: obra en Villa Florida entra en etapa de detalles finales

TORREÓN, COAH.— El proyecto vial de Villa Florida ha ingresado a su fase de cierre y se estima que su entrega oficial ocurra en el transcurso de los siguientes días, según lo dio a conocer Juan Adolfo Von Bertrab, titular de Obras Públicas en el municipio de Torreón. El director de la dependencia precisó que las cuadrillas trabajan actualmente en los toques finales, centrando esfuerzos en el montaje de alumbrado público, la colocación de señalética y el acondicionamiento de la zona inferior de la estructura. Bajo este ritmo de trabajo, se proyecta que la vialidad esté operando al cien por ciento antes de que concluya la semana.

Von Bertrab aclaró que los elementos estructurales de mayor complejidad han sido terminados, permitiendo ya un tránsito fluido por el sector. No obstante, hizo hincapié en la necesidad de que los conductores se familiaricen con el diseño de los carriles, pues se ha detectado que muchos usuarios saturan una sola vía por falta de costumbre, desaprovechando la capacidad total de la arteria.

Sobre el impacto en el tráfico, el funcionario resaltó una mejora drástica en la conectividad: - Antes: el cruce semaforizado demoraba hasta 18 minutos.

- Transición: los tiempos bajaron inicialmente a 7 minutos.

- Actualidad: el trayecto se realiza en menos de un minuto bajo flujo normal. Se estima que por este punto circulan diariamente entre 44 mil y 50 mil vehículos, una cifra que refleja la densificación habitacional hacia el norte de Torreón. Respecto al cronograma original, el titular admitió que hubo demoras estratégicas para atender las peticiones de los colonos aledaños, quienes solicitaron una ejecución por etapas para mitigar las molestias durante el proceso de construcción. “Es fundamental entender que, aunque es un paso de flujo continuo, no es una pista de carreras”, advirtió el director, instando a la ciudadanía a manejar con prudencia y respetar los límites de velocidad permitidos, dado que la obra convive directamente con áreas residenciales.

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