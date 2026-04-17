Preparan velada musical en Torreón por el Día de las Madres; Mijares será el invitado de honor

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Torreón
/ 17 abril 2026
    Preparan velada musical en Torreón por el Día de las Madres; Mijares será el invitado de honor
    La Plaza Mayor de Torreón será el escenario de una velada musical dedicada a las madres, donde se espera la asistencia de cientos de familias para celebrar el Día de las Madres con un espectáculo gratuito. SANDRA GÓMEZ

El evento será gratuito y se espera una alta asistencia, por lo que se recomendó llegar con anticipación para asegurar un lugar en la Plaza Mayor

TORREÓN, COAH.— Con el objetivo de rendir tributo a las madres laguneras, el sábado 9 de mayo se realizará una convivencia musical en la Plaza Mayor de Torreón.

El evento contará con la voz de Mijares y el talento de Pablo Montero en una noche dedicada al romance.

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$!Autoridades invitan a los asistentes a llegar con anticipación debido a la alta afluencia esperada, con el fin de garantizar un lugar y disfrutar del espectáculo completo.
Autoridades invitan a los asistentes a llegar con anticipación debido a la alta afluencia esperada, con el fin de garantizar un lugar y disfrutar del espectáculo completo. CORTESÍA

La programación iniciará desde las 19:00 horas. La iniciativa, titulada “Porque mamá merece una noche inolvidable”, busca fortalecer los lazos familiares a través de la cultura y el entretenimiento.

Se invita a la población en general a formar parte de este festejo gratuito, el cual espera reunir a cientos de asistentes en el corazón de la ciudad para celebrar una de las fechas más importantes del calendario.

Debido a la magnitud del concierto, se recomendó al público asistir con suficiente tiempo de antelación para asegurar su espacio y disfrutar plenamente de la función.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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