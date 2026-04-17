Preparan velada musical en Torreón por el Día de las Madres; Mijares será el invitado de honor
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El evento será gratuito y se espera una alta asistencia, por lo que se recomendó llegar con anticipación para asegurar un lugar en la Plaza Mayor
TORREÓN, COAH.— Con el objetivo de rendir tributo a las madres laguneras, el sábado 9 de mayo se realizará una convivencia musical en la Plaza Mayor de Torreón.
El evento contará con la voz de Mijares y el talento de Pablo Montero en una noche dedicada al romance.
La programación iniciará desde las 19:00 horas. La iniciativa, titulada “Porque mamá merece una noche inolvidable”, busca fortalecer los lazos familiares a través de la cultura y el entretenimiento.
Se invita a la población en general a formar parte de este festejo gratuito, el cual espera reunir a cientos de asistentes en el corazón de la ciudad para celebrar una de las fechas más importantes del calendario.
Debido a la magnitud del concierto, se recomendó al público asistir con suficiente tiempo de antelación para asegurar su espacio y disfrutar plenamente de la función.