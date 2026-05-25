Exempleados de CFE protestan en Torreón por reducción de pensiones

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    Exempleados de CFE protestan en Torreón por reducción de pensiones
    Integrantes del movimiento nacional de jubilados de la CFE se concentraron este lunes en el cruce del bulevar Independencia y la calzada Colón. SANDRA GÓMEZ

Jubilados acusan afectaciones económicas tras la entrada en vigor de la reforma al artículo 127 constitucional

TORREÓN, COAH.- Exoperativos jubilados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se manifestaron este lunes en Torreón para rechazar la reducción en sus ingresos, la cual atribuyen a la reforma al artículo 127 de la Constitución, publicada el pasado 31 de marzo en el Diario Oficial de la Federación.

La movilización se realizó de manera pacífica en el cruce del bulevar Independencia y la calzada Colón. El contingente inició su concentración alrededor de las 8:30 horas sin registrarse incidentes.

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Baltazar Vázquez, representante de los manifestantes, señaló que las nuevas disposiciones afectan la economía de alrededor de 600 excolaboradores de las regiones de Durango, Chihuahua y la Comarca Lagunera, quienes acumulan entre 20 y 40 años de servicio en la paraestatal.

Por su parte, Daniel Solís, colíder del movimiento, explicó que las protestas forman parte de una movilización nacional simultánea. Indicó que también se programó una marcha en la Ciudad de México hacia las oficinas centrales de la CFE y el Senado de la República.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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