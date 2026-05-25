Exempleados de CFE protestan en Torreón por reducción de pensiones
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Jubilados acusan afectaciones económicas tras la entrada en vigor de la reforma al artículo 127 constitucional
TORREÓN, COAH.- Exoperativos jubilados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se manifestaron este lunes en Torreón para rechazar la reducción en sus ingresos, la cual atribuyen a la reforma al artículo 127 de la Constitución, publicada el pasado 31 de marzo en el Diario Oficial de la Federación.
La movilización se realizó de manera pacífica en el cruce del bulevar Independencia y la calzada Colón. El contingente inició su concentración alrededor de las 8:30 horas sin registrarse incidentes.
Baltazar Vázquez, representante de los manifestantes, señaló que las nuevas disposiciones afectan la economía de alrededor de 600 excolaboradores de las regiones de Durango, Chihuahua y la Comarca Lagunera, quienes acumulan entre 20 y 40 años de servicio en la paraestatal.
Por su parte, Daniel Solís, colíder del movimiento, explicó que las protestas forman parte de una movilización nacional simultánea. Indicó que también se programó una marcha en la Ciudad de México hacia las oficinas centrales de la CFE y el Senado de la República.