Misterio tras deportación: hombre desaparece en su camino a Coahuila

Desde hace varios días, los seres queridos de Juan Frías Vigil intentan obtener información sobre su ubicación, sin que hasta el momento hayan logrado establecer comunicación con él o conocer qué ocurrió durante el trayecto que realizaba para volver a casa.

SABINAS, COAH.- La búsqueda de un habitante de Sabinas mantiene movilizados a familiares y ciudadanos de la Región Carbonífera, luego de que desapareciera durante su viaje de regreso a Coahuila tras haber sido deportado desde Estados Unidos.

Según los datos difundidos por la familia, Juan fue enviado a territorio mexicano a través del estado de Tabasco. Después de su ingreso al país, emprendió el viaje hacia el norte con el objetivo de regresar a Sabinas; sin embargo, en algún punto del recorrido se perdió completamente el contacto.

La falta de noticias provocó que familiares comenzaran a investigar por cuenta propia los últimos movimientos relacionados con su traslado. Conforme avanzaron las indagatorias, obtuvieron referencias de una persona que presuntamente compartió parte del viaje con él.

De acuerdo con esa versión, ambos continuaron juntos durante una parte del trayecto hasta llegar a una terminal de autobuses, lugar donde supuestamente tomaron caminos distintos. A partir de ese momento, ya no se tuvo conocimiento sobre el destino o ubicación de Juan Frías Vigil.

La preocupación aumentó debido a que la familia había enviado dinero para facilitar su retorno a Coahuila. La información recabada por sus allegados señala que dicho recurso fue retirado en el municipio de Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México.

Los familiares también identificaron que el cobro se habría realizado a nombre de Gerardo Franco Reséndiz, persona que, según la información disponible, viajaba junto a Juan durante parte de su traslado.

Ante la ausencia de pistas concretas, la familia decidió recurrir al apoyo ciudadano mediante publicaciones en redes sociales para ampliar el alcance de la búsqueda. El objetivo es obtener cualquier dato que permita ubicarlo o reconstruir con mayor precisión el trayecto que siguió después de su deportación.