Exhortan a respetar reglamento de limpieza para mantener orden en Torreón

Demetrio Zúñiga Sordo, director de Limpieza de la dependencia, informó que diariamente se llevan a cabo jornadas de barrido y recolección de residuos en distintos sectores del municipio, mediante una distribución estratégica de las rutas para garantizar espacios públicos limpios y ordenados.

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de fortalecer las acciones de limpieza y mantener el orden urbano en Torreón , la Dirección General de Servicios Públicos reiteró las disposiciones contempladas en el Reglamento Municipal de Limpieza, enfocadas en prevenir afectaciones a la salud pública y mejorar la imagen de la ciudad.

Sin embargo, el funcionario subrayó que además del trabajo realizado por el personal municipal, es indispensable la participación de la ciudadanía para conservar en buenas condiciones las calles, avenidas y áreas comunes de Torreón.

Entre los puntos más relevantes del Reglamento de Limpieza Municipal, explicó que los establecimientos comerciales que generen más de tres bolsas de basura al día están obligados a contratar un servicio de recolección particular autorizado por el Municipio.

Asimismo, recordó que el artículo 9 del reglamento establece que cada generador de residuos es responsable de la correcta disposición de la basura desde el momento en que se produce hasta su eliminación final.

Zúñiga Sordo destacó además la importancia de respetar los horarios establecidos para sacar residuos domésticos y comerciales, ya que hacerlo fuera del tiempo permitido puede derivar en amonestaciones y sanciones económicas.

En ese sentido, exhortó tanto a la ciudadanía como a los propietarios de negocios a colaborar en el cuidado del entorno urbano, pues el incumplimiento puede generar multas de hasta 10 mil pesos, además de posibles detenciones por el manejo indebido de residuos y la afectación de la vía pública.

En el caso de los comercios, explicó que las sanciones pueden incluir multas económicas, arrestos administrativos, retiro de vehículos e incluso la clausura temporal o definitiva de los establecimientos.