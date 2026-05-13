Reportan saldo blanco tras festejos del Día de las Madres en Torreón

El funcionario informó que cerca de 100 mil personas se desplazaron por distintos puntos de la ciudad para acudir a eventos como el concierto en Plaza Mayor, visitas a panteones y reuniones familiares, sin que se reportaran incidentes mayores.

TORREÓN, COAH.- Durante la décima octava reunión semanal de seguridad en Torreón , encabezada por el secretario del Ayuntamiento, Eduardo Olmos Castro, en representación del alcalde Román Alberto Cepeda González, autoridades municipales revisaron los resultados de los operativos implementados con motivo del Día de las Madres, los cuales concluyeron con saldo blanco pese a la alta movilidad registrada durante el fin de semana.

Olmos Castro reconoció el trabajo coordinado de las corporaciones de seguridad de los tres órdenes de Gobierno, destacando las acciones preventivas y de vigilancia realizadas antes, durante y después de los festejos para garantizar la seguridad de la ciudadanía.

Durante la reunión también se analizaron estrategias para fortalecer la prevención del delito y la seguridad vial mediante programas enfocados en adolescentes y padres de familia, en coordinación con diversas dependencias gubernamentales.

En cuanto a la incidencia delictiva, el comisario Alfredo Flores Originales, director de la Policía de Torreón, informó que del 4 al 10 de mayo disminuyeron los robos de vehículo, con únicamente cuatro casos reportados, mientras que el robo a transportistas se mantuvo en cero eventos.

Asimismo, destacó que continúan las detenciones de personas sorprendidas tirando basura en la vía pública como parte del programa “Vecino cochino”, implementado por la Dirección General de Servicios Públicos en atención a reportes ciudadanos.

El mando policial resaltó además el programa “Aplícate”, dirigido a adolescentes involucrados en faltas administrativas o situaciones de riesgo, mediante el cual se imparten pláticas en escuelas sobre ciberseguridad, violencia en el noviazgo, prevención del suicidio y escuela para padres.

La Policía Municipal reportó 121 detenciones remitidas al Ministerio Público y 105 ante el Juez Calificador, mientras que el Grupo de Reacción Torreón efectuó 19 detenciones relacionadas con posesión de narcóticos.

Por su parte, Martha Esther Rodríguez Romero, directora general del Centro de Justicia Municipal, señaló que la Defensoría de Oficio participó en 91 audiencias con detenidos, logrando en 18 casos la reducción de horas de detención y en 12 la conmutación por trabajo comunitario.

En materia vial, Martha Alicia Faz Dávila, directora de Tránsito y Vialidad, informó que en lo que va del año se han realizado 799 acciones de proximidad social, entre ellas traslados de urgencia, prevención de suicidios, apoyo a personas extraviadas, enfermas, adultos mayores y automovilistas con fallas mecánicas.

También destacó la participación de los agentes durante los festejos del Día de las Madres para mantener el ordenamiento vial en distintos puntos de la ciudad.

El director general de Movilidad Urbana, Luis Alberto Morales Cortés, informó que en coordinación con Tránsito y Vialidad y la Universidad Autónoma de Coahuila, inició la capacitación del tercer grupo del programa “Mi primera licencia”, con la participación de 40 estudiantes, con el propósito de formar conductores más conscientes y responsables.

Además, señaló que sostuvo reuniones con autoridades estatales y municipales para afinar la logística del evento “La Lagunera” 2026, que se desarrollará del 21 al 24 de mayo.