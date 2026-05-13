UAdeC e Implan impulsan proyectos clave para el futuro urbano de Torreón

En el marco del convenio de colaboración entre la Universidad Autónoma de Coahuila y el Instituto Municipal de Planeación de Torreón, se realizó la tercera reunión de trabajo del Seminario Permanente Formación en Procesos de Investigación Interdisciplinaria, espacio en el que especialistas universitarios presentaron avances y protocolos de seis proyectos estratégicos orientados al desarrollo sostenible y la planeación urbana de la región Laguna. La sesión tuvo lugar en instalaciones de la Facultad de Economía y Mercadotecnia (FEM) de la UAdeC, con el objetivo de convertir información científica en herramientas útiles para la toma de decisiones y el diseño de políticas públicas municipales.

Por parte de la Universidad participaron el subdirector de Posgrado de la Dirección de Investigación y Posgrado, Arturo Rodríguez Vidal; la coordinadora de Investigación de la FEM, Grace Aileen Ruiz Santoyo; además de investigadoras e investigadores responsables de los distintos proyectos. En representación del Implan asistieron el director de Competitividad Sectorial, Jesús Abraham Salazar Valadez; el director de Investigación Estratégica, Pedro González Valdez; así como el consejero y presidente de la Comisión de Competitividad, Jorge Reyes Casas.

Durante la jornada se dieron a conocer seis estudios prioritarios enfocados en problemáticas urbanas, sociales, económicas y tecnológicas de Torreón. El primero, titulado “Estudio integral de las condiciones topográficas y propiedades hidráulicas de la Vega del Caracol”, fue presentado por Octavio Enrique Cárdenas Díaz, de la Facultad de Ingeniería Civil. El investigador expuso avances en el levantamiento topográfico e hidrológico de la zona, donde se identificaron áreas críticas de inundación y riesgos derivados de desarrollos habitacionales que han bloqueado accesos naturales al cauce. El análisis permitirá delimitar zonas de protección y recuperación de acuíferos. Por su parte, José Soto Balderas, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, presentó el proyecto “Evaluación de espacios públicos y percepción de seguridad”, enfocado en analizar el impacto de las intervenciones urbanas en plazas y áreas verdes. El estudio reveló que mujeres y personas adultas mayores perciben mayores niveles de inseguridad debido a barreras físicas y a la falta de cohesión comunitaria. En materia tecnológica, José Édgar Lugo Castro, de la Facultad de Sistemas, propuso una evaluación integral del Sistema de Información del Implan Torreón, con el propósito de fortalecer la infraestructura digital del organismo y consolidarla como una plataforma transparente y funcional para la generación de conocimiento territorial. Asimismo, el equipo de investigadores de la Facultad de Economía, encabezado por Luis Sánchez Alcalde, presentó el proyecto “Determinantes y evolución de competitividad en Torreón”, basado en registros mensuales del IMSS. El análisis busca identificar brechas salariales de género y detectar el fenómeno de fuga de talento joven en la ciudad.

En el rubro de vivienda, Jorge Villanueva Solís, de la Escuela de Arquitectura, expuso una revisión técnica del Plan de Acción de Vivienda Adecuada, Asequible y Sostenible de Torreón. El académico advirtió sobre el impacto de la especulación de terrenos baldíos, situación que obliga a numerosas familias a desplazarse hacia la periferia urbana, incrementando tiempos y costos de traslado. Finalmente, María Magdalena Gómez Guijarro, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, compartió resultados del proyecto sobre desarrollo económico y educación tecnológica, el cual evaluó las capacidades de instituciones técnicas como CBTIS, CETIS y Conalep de Torreón. El diagnóstico evidenció importantes carencias de infraestructura tecnológica, con casos en los que cinco o más estudiantes comparten un solo equipo de cómputo, además de una limitada alineación con las demandas de la industria 4.0.

Durante la reunión se destacó la importancia de presentar los resultados de estos estudios ante el Consejo del Implan y las direcciones de urbanismo, con el objetivo de contribuir a la prevención de construcciones en zonas de riesgo y fomentar el aprovechamiento de predios ociosos en el centro de la ciudad. Las y los investigadores acordaron entregar un avance ejecutivo de sus protocolos durante el mes de agosto, reafirmando el compromiso de la UAdeC con la investigación aplicada para fortalecer el desarrollo urbano sostenible y mejorar la calidad de vida de la población lagunera.

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