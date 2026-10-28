Exigen ejidatarios de Ocampo, Coahuila, cumplir sentencia sobre sus tierras; minera canadiense sigue sin negociar

Mario Valdez Lomas, presidente del comisariado ejidal, recordó que, después de un juicio de 14 años, se resolvió legalmente que 36 ejidatarios son propietarios de más de 2 mil hectáreas donde actualmente se encuentra la minera canadiense. Sin embargo, hasta la fecha no ha habido acercamiento para negociar.

OCAMPO, COAH.- Ejidatarios del poblado Tenochtitlán, municipio de Ocampo, exigieron a la autoridad agraria hacer cumplir la sentencia emitida hace dos años, en la que se reconoció que son los legítimos propietarios del terreno donde actualmente se encuentra Minera La Encantada, S.A. de C.V., propiedad de la canadiense First Majestic Silver Corp., pues aseguran que hasta la fecha no ha habido un acercamiento para iniciar negociaciones.

“La sentencia dice que se acerquen a negociar, pagar una renta o alguna figura existente. El Tribunal ya mandó llamar a la minera, pero hacen caso omiso”, comentó Valdez Lomas.

En dos ocasiones, la encargada del despacho, habilitada como magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 6, Fernanda Godínez López, ha requerido a la minera que se acerque a negociar, “pero fue ignorada olímpicamente”, dijo el presidente del comisariado ejidal.

Mario Valdez Lomas dijo que ese retraso no les agrada a los ejidatarios, quienes lo califican como “absurdo”.

“No sé qué están preparando. Por mucho tiempo dijimos que el terreno era de nosotros, ya lo dijo la Ley, y ellos siguen ahí explotando”, comentó.

Mencionó que los ejidatarios están desesperados porque han transcurrido dos años desde que se emitió la sentencia. Agregó que hace 40 días se realizó un primer requerimiento y, hace unos días, un segundo, sin que exista respuesta por parte de la empresa.

El presidente del comisariado ejidal dijo desconocer si la empresa está preparando alguna propuesta y advirtió que, si se mantiene la negativa a dialogar, buscarán implementar otras medidas de presión.

También exigió a la autoridad agraria hacer cumplir la sentencia y obligar a la minera a acercarse para negociar.

“No sé qué están esperando”, concluyó.