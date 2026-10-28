Miguel Riquelme impulsa vinculación de más de 100 empresas laguneras con grandes industrias

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    Miguel Riquelme impulsa vinculación de más de 100 empresas laguneras con grandes industrias
    El alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís destacó que el trabajo coordinado con la iniciativa privada permitirá atraer inversiones, fortalecer a los proveedores locales y generar más empleos en Torreón. SANDRA GÓMEZ

Más de 100 empresas laguneras se han registrado en el Directorio de Proveedores Locales para vincularse con grandes industrias y ampliar sus oportunidades de negocio

TORREÓN, COAH.- Más de 100 empresas laguneras se han inscrito en el Directorio de Proveedores Locales, una iniciativa del Gobierno de Torreón para vincular a los negocios de la región con las grandes industrias y ampliar su participación en la actividad económica del municipio.

El alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís destacó que esta estrategia forma parte de la agenda de colaboración con el sector productivo, que incluye visitas a empresas, reuniones con cámaras empresariales y seguimiento a proyectos de inversión.

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El propósito, señaló, es que el crecimiento industrial también abra oportunidades para los proveedores locales y las familias que dependen de estas actividades.

A través de la Dirección de Desarrollo Económico, la Administración Municipal mantiene encuentros con compañías de distintos giros y representantes de parques industriales para conocer sus necesidades de operación.

En estas reuniones se revisan asuntos relacionados con servicios municipales, trámites, ampliaciones y nuevos proyectos que requieren acompañamiento del Ayuntamiento.

“Queremos que las empresas sepan que tienen en el Gobierno Municipal un aliado. Nos interesa escucharlos, conocer qué necesitan para seguir creciendo y estar cerca para facilitar, dentro de nuestras atribuciones, las condiciones para que continúen invirtiendo y generando empleos en Torreón”, expresó el presidente municipal.

Riquelme Solís sostuvo que la comunicación con los empresarios permite identificar necesidades concretas y dar seguimiento a las condiciones en las que trabajan.

Añadió que escuchar sus planteamientos y acompañar sus planes de expansión es parte de las acciones con las que su gobierno busca fortalecer la economía, atraer capital y favorecer la generación de más y mejores empleos.

La agenda también contempla reuniones con autoridades del Aeropuerto Internacional de Torreón, donde se abordan temas de conectividad, comercio y servicios aduanales. Estos aspectos, indicó, tienen relación con la competitividad de la ciudad y con las operaciones de las empresas que mantienen intercambios comerciales dentro y fuera del país.

En el caso de los parques industriales y las cámaras empresariales, los encuentros periódicos permiten mantener un canal directo con el municipio y detectar áreas que requieren atención.

El alcalde señaló que este acercamiento responde al compromiso de atender a los distintos sectores y construir acciones que contribuyan al bienestar colectivo.

El presidente municipal afirmó que continuará la coordinación con la iniciativa privada para dar seguimiento a sus necesidades, mientras que, junto con el Gobierno del Estado, se mantendrá la promoción de nuevas inversiones. Reiteró que el objetivo es que el desarrollo económico se refleje en oportunidades laborales y una mejor calidad de vida para la población.

“Lo importante es mantener las puertas abiertas, escuchar y trabajar en equipo. Cuando a las empresas les va bien, hay más oportunidades de empleo y eso beneficia a nuestras familias. Por eso vamos a seguir cerca del sector productivo, buscando que Torreón continúe creciendo y que ese desarrollo se refleje en la vida de nuestra gente”, expresó.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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