Miguel Riquelme impulsa vinculación de más de 100 empresas laguneras con grandes industrias

El alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís destacó que esta estrategia forma parte de la agenda de colaboración con el sector productivo, que incluye visitas a empresas, reuniones con cámaras empresariales y seguimiento a proyectos de inversión.

TORREÓN, COAH.- Más de 100 empresas laguneras se han inscrito en el Directorio de Proveedores Locales, una iniciativa del Gobierno de Torreón para vincular a los negocios de la región con las grandes industrias y ampliar su participación en la actividad económica del municipio.

El propósito, señaló, es que el crecimiento industrial también abra oportunidades para los proveedores locales y las familias que dependen de estas actividades.

A través de la Dirección de Desarrollo Económico, la Administración Municipal mantiene encuentros con compañías de distintos giros y representantes de parques industriales para conocer sus necesidades de operación.

En estas reuniones se revisan asuntos relacionados con servicios municipales, trámites, ampliaciones y nuevos proyectos que requieren acompañamiento del Ayuntamiento.

“Queremos que las empresas sepan que tienen en el Gobierno Municipal un aliado. Nos interesa escucharlos, conocer qué necesitan para seguir creciendo y estar cerca para facilitar, dentro de nuestras atribuciones, las condiciones para que continúen invirtiendo y generando empleos en Torreón”, expresó el presidente municipal.

Riquelme Solís sostuvo que la comunicación con los empresarios permite identificar necesidades concretas y dar seguimiento a las condiciones en las que trabajan.

Añadió que escuchar sus planteamientos y acompañar sus planes de expansión es parte de las acciones con las que su gobierno busca fortalecer la economía, atraer capital y favorecer la generación de más y mejores empleos.

La agenda también contempla reuniones con autoridades del Aeropuerto Internacional de Torreón, donde se abordan temas de conectividad, comercio y servicios aduanales. Estos aspectos, indicó, tienen relación con la competitividad de la ciudad y con las operaciones de las empresas que mantienen intercambios comerciales dentro y fuera del país.

En el caso de los parques industriales y las cámaras empresariales, los encuentros periódicos permiten mantener un canal directo con el municipio y detectar áreas que requieren atención.

El alcalde señaló que este acercamiento responde al compromiso de atender a los distintos sectores y construir acciones que contribuyan al bienestar colectivo.

El presidente municipal afirmó que continuará la coordinación con la iniciativa privada para dar seguimiento a sus necesidades, mientras que, junto con el Gobierno del Estado, se mantendrá la promoción de nuevas inversiones. Reiteró que el objetivo es que el desarrollo económico se refleje en oportunidades laborales y una mejor calidad de vida para la población.

“Lo importante es mantener las puertas abiertas, escuchar y trabajar en equipo. Cuando a las empresas les va bien, hay más oportunidades de empleo y eso beneficia a nuestras familias. Por eso vamos a seguir cerca del sector productivo, buscando que Torreón continúe creciendo y que ese desarrollo se refleje en la vida de nuestra gente”, expresó.