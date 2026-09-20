Exponen talento infantil de Casa Puente en Ciudad DIF, Torreón
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La muestra reúne pinturas y fotografías realizadas durante talleres, visitas a museos y actividades recreativas de las niñas y los niños
TORREÓN, COAH.- Con el propósito de prevenir el trabajo infantil y fomentar el desarrollo integral de la niñez en situación de vulnerabilidad, el Sistema DIF Torreón inauguró una muestra artística y fotográfica elaborada por las niñas y los niños usuarios de Casa Puente.
La exhibición, abierta al público en el lobby de Ciudad DIF —ubicado en la Calzada de los Continentes #500, en el fraccionamiento Las Etnias— reúne lienzos pintados por los menores y una serie de imágenes que documentan su participación en talleres, visitas a museos y diversas actividades recreativas orientadas a su formación.
Durante la presentación, la presidenta honoraria de la institución, Selina Bremer de Cepeda, convivió con los menores y destacó la importancia de brindarles herramientas de expresión que fortalezcan su autoestima y contribuyan a mantenerlos alejados de riesgos asociados con la calle.
“Cada obra refleja el talento y la sensibilidad de nuestros niños. Buscamos que descubran sus capacidades y construyan un futuro con más opciones”, comentó.
Las actividades forman parte del trabajo que realiza Casa Puente con niñas y niños en situación de vulnerabilidad, mediante acciones de acompañamiento educativo, cultural y recreativo.
La muestra permanecerá en el lobby de Ciudad DIF para que pueda ser visitada por quienes acudan a las instalaciones.