Exponen talento infantil de Casa Puente en Ciudad DIF, Torreón

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    Exponen talento infantil de Casa Puente en Ciudad DIF, Torreón
    Los menores compartieron con Selina Bremer de Cepeda parte de los trabajos realizados durante las actividades de Casa Puente. SANDRA GÓMEZ

La muestra reúne pinturas y fotografías realizadas durante talleres, visitas a museos y actividades recreativas de las niñas y los niños

TORREÓN, COAH.- Con el propósito de prevenir el trabajo infantil y fomentar el desarrollo integral de la niñez en situación de vulnerabilidad, el Sistema DIF Torreón inauguró una muestra artística y fotográfica elaborada por las niñas y los niños usuarios de Casa Puente.

La exhibición, abierta al público en el lobby de Ciudad DIF —ubicado en la Calzada de los Continentes #500, en el fraccionamiento Las Etnias— reúne lienzos pintados por los menores y una serie de imágenes que documentan su participación en talleres, visitas a museos y diversas actividades recreativas orientadas a su formación.

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Durante la presentación, la presidenta honoraria de la institución, Selina Bremer de Cepeda, convivió con los menores y destacó la importancia de brindarles herramientas de expresión que fortalezcan su autoestima y contribuyan a mantenerlos alejados de riesgos asociados con la calle.

$!La presidenta honoraria del DIF Torreón acompañó a los menores durante la exposición de sus trabajos en Ciudad DIF.
La presidenta honoraria del DIF Torreón acompañó a los menores durante la exposición de sus trabajos en Ciudad DIF. SANDRA GÓMEZ

“Cada obra refleja el talento y la sensibilidad de nuestros niños. Buscamos que descubran sus capacidades y construyan un futuro con más opciones”, comentó.

Las actividades forman parte del trabajo que realiza Casa Puente con niñas y niños en situación de vulnerabilidad, mediante acciones de acompañamiento educativo, cultural y recreativo.

$!Selina Bremer de Cepeda convivió con las niñas y los niños de Casa Puente durante la presentación de la muestra artística.
Selina Bremer de Cepeda convivió con las niñas y los niños de Casa Puente durante la presentación de la muestra artística. SANDRA GÓMEZ

La muestra permanecerá en el lobby de Ciudad DIF para que pueda ser visitada por quienes acudan a las instalaciones.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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