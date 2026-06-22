¡Extrema precauciones! Onda de calor azotará La Laguna con temperaturas de hasta 39°C

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Torreón
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    ¡Extrema precauciones! Onda de calor azotará La Laguna con temperaturas de hasta 39°C
    La Comarca Lagunera registrará temperaturas de hasta 38 °C en los próximos días, de acuerdo con la Conagua. SANDRA GÓMEZ

La Comarca Lagunera enfrenta una semana de calor extremo con temperaturas de hasta 38 °C en Torreón, por lo que autoridades llaman a extremar precauciones

TORREÓN, COAH.- La Comarca Lagunera enfrenta una intensa semana de calor extremo. Según reportes de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), una onda de calor que afecta al norte del país mantendrá los termómetros alcanzando valores de entre 36 y 39 grados centígrados.

Para el caso específico de Torreón, se espera una máxima de 38 °C y una mínima de 24 °C, con un panorama que incluye cielo medio nublado, vientos fuertes y la posibilidad de precipitaciones aisladas.

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Estas condiciones, características de un sistema atmosférico que afecta a Coahuila y Durango, se mantendrán vigentes durante las próximas 48 a 72 horas.

Las autoridades de salud hacen un llamado urgente a la población para evitar la exposición directa al sol en el horario crítico de 11:00 a 17:00 horas, priorizar la hidratación constante y proteger a grupos vulnerables como niños y adultos mayores ante el riesgo de golpes de calor.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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