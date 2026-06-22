¡Extrema precauciones! Onda de calor azotará La Laguna con temperaturas de hasta 39°C
La Comarca Lagunera enfrenta una semana de calor extremo con temperaturas de hasta 38 °C en Torreón, por lo que autoridades llaman a extremar precauciones
TORREÓN, COAH.- La Comarca Lagunera enfrenta una intensa semana de calor extremo. Según reportes de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), una onda de calor que afecta al norte del país mantendrá los termómetros alcanzando valores de entre 36 y 39 grados centígrados.
Para el caso específico de Torreón, se espera una máxima de 38 °C y una mínima de 24 °C, con un panorama que incluye cielo medio nublado, vientos fuertes y la posibilidad de precipitaciones aisladas.
Estas condiciones, características de un sistema atmosférico que afecta a Coahuila y Durango, se mantendrán vigentes durante las próximas 48 a 72 horas.
Las autoridades de salud hacen un llamado urgente a la población para evitar la exposición directa al sol en el horario crítico de 11:00 a 17:00 horas, priorizar la hidratación constante y proteger a grupos vulnerables como niños y adultos mayores ante el riesgo de golpes de calor.