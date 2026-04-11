Falla eléctrica afecta suministro en Senderos; SIMAS activa plan de contingencia

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Torreón
/ 11 abril 2026
    Falla eléctrica afecta suministro en Senderos; SIMAS activa plan de contingencia
    Personal de SIMAS implementó el envío de pipas para atender la falta de agua en Senderos. SANDRA GÓMEZ

El pozo 79 dejó de operar tras daño en cableado de CFE; se desplegaron pipas para atender a vecinos afectados

TORREÓN, COAH.— Debido a un accidente en una construcción privada en Torreón, el suministro de agua en el sector Senderos y áreas aledañas se vio interrumpido, luego de que el pozo de extracción local quedó fuera de servicio.

Como respuesta, el SIMAS desplegó pipas para abastecer a los vecinos afectados mientras se restablece la operatividad.

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Roberto Escalante González, titular del organismo, detalló que el pozo 79 detuvo su funcionamiento por un corte de energía. Explicó que el incidente fue provocado por maquinaria pesada en una obra particular, la cual dañó cableado subterráneo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Ante el percance, se dio aviso a la CFE y se iniciaron los procedimientos para sancionar a los responsables del daño a la infraestructura.

SIMAS confirmó que el operativo de camiones cisterna se mantendrá activo de forma gratuita para mitigar el desabasto.

Finalmente, el gerente pidió la colaboración de la ciudadanía. Reiteró que las cuadrillas trabajan a marchas forzadas para reactivar el bombeo, una vez que la red eléctrica sea reparada.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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