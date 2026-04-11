Falla eléctrica afecta suministro en Senderos; SIMAS activa plan de contingencia

Como respuesta, el SIMAS desplegó pipas para abastecer a los vecinos afectados mientras se restablece la operatividad.

TORREÓN, COAH.— Debido a un accidente en una construcción privada en Torreón , el suministro de agua en el sector Senderos y áreas aledañas se vio interrumpido, luego de que el pozo de extracción local quedó fuera de servicio.

Roberto Escalante González, titular del organismo, detalló que el pozo 79 detuvo su funcionamiento por un corte de energía. Explicó que el incidente fue provocado por maquinaria pesada en una obra particular, la cual dañó cableado subterráneo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Ante el percance, se dio aviso a la CFE y se iniciaron los procedimientos para sancionar a los responsables del daño a la infraestructura.

SIMAS confirmó que el operativo de camiones cisterna se mantendrá activo de forma gratuita para mitigar el desabasto.

Finalmente, el gerente pidió la colaboración de la ciudadanía. Reiteró que las cuadrillas trabajan a marchas forzadas para reactivar el bombeo, una vez que la red eléctrica sea reparada.