Falla eléctrica en la CFE deja sin agua a las colonias Las Lomas, Plan de San Luis y Fidel Velázquez de Torreón
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Falla eléctrica detiene la bomba 27R y afecta el suministro de agua en tres colonias
TORREÓN, COAH.- Una falla en la red de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) provocó la detención temporal de la bomba 27R, según dio a conocer el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) Torreón.
Esta situación afecta de manera directa el abastecimiento de agua en las colonias Las Lomas, Plan de San Luis y Fidel Velázquez, donde los habitantes podrían registrar bajas presiones o falta temporal del recurso.
Ante este panorama, el organismo operador ya ingresó el reporte formal ante la CFE, con el objetivo de agilizar los trabajos de reparación y reanudar el bombeo lo antes posible para normalizar el servicio.
SIMAS Torreón reitera su disposición y solicita la comprensión de los vecinos de las colonias afectadas por los inconvenientes ajenos a la paramunicipal.