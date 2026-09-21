Falla eléctrica en la CFE deja sin agua a las colonias Las Lomas, Plan de San Luis y Fidel Velázquez de Torreón

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/
    Falla eléctrica en la CFE deja sin agua a las colonias Las Lomas, Plan de San Luis y Fidel Velázquez de Torreón
    Las colonias Las Lomas, Plan de San Luis y Fidel Velázquez registran bajas presiones o falta temporal de agua. SANDRA GÓMEZ
Sandra Gómez
por Sandra Gómez

COMPARTIR

TEMAS


electricidad

Localizaciones


Coahuila
Torreón

Organizaciones


SIMAS
CFE

Falla eléctrica detiene la bomba 27R y afecta el suministro de agua en tres colonias

TORREÓN, COAH.- Una falla en la red de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) provocó la detención temporal de la bomba 27R, según dio a conocer el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) Torreón.

Esta situación afecta de manera directa el abastecimiento de agua en las colonias Las Lomas, Plan de San Luis y Fidel Velázquez, donde los habitantes podrían registrar bajas presiones o falta temporal del recurso.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/por-primera-vez-en-la-historia-coahuila-queda-como-el-estado-mas-seguro-del-pais-manolo-jimenez-FE23632337

Ante este panorama, el organismo operador ya ingresó el reporte formal ante la CFE, con el objetivo de agilizar los trabajos de reparación y reanudar el bombeo lo antes posible para normalizar el servicio.

SIMAS Torreón reitera su disposición y solicita la comprensión de los vecinos de las colonias afectadas por los inconvenientes ajenos a la paramunicipal.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


electricidad

Localizaciones


Coahuila
Torreón

Organizaciones


SIMAS
CFE

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Malpensados

Malpensados
true

Saltillo: Abasto de agua, ¿por qué es hoy un problema?
true

POLITICÓN: Con denuncias de la ASE, ¿lo que falta es la intención para investigar la corrupción en Coahuila?
“La Manguera”, exobrero de AHMSA, falleció este fin de semana.

Muere otro exobrero de AHMSA en espera de su pago; suman ya 90 extrabajadores fallecidos
Autoridades del IMSS mantienen medidas de aislamiento, limpieza y vigilancia en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales.

Investigan muerte de cinco bebés en hospital del IMSS de Durango; detectan bacteria, sin causa confirmada
Isaac del Toro volverá a competir el domingo 27 de septiembre en la prueba de ruta del Mundial.

Isaac del Toro termina sexto en el Mundial de Ciclismo; Carlos García espera la prueba de ruta
La advertencia de Trump se produjo cuando el régimen iraní afirmó tener información de inteligencia que indicaba que Estados Unidos estaba planeando un nuevo ataque.

Trump advierte que está cerca de tomar una decisión sobre Irán mientras aumentan las tensiones en Oriente Medio
Trump afirma que Rusia ‘perdió el control de su industria del gasóleo’ tras los ataques con drones en Ucrania y pide el fin de la guerra

Trump afirma que Rusia ‘perdió el control de su industria del gasóleo’ tras los ataques con drones en Ucrania y pide el fin de la guerra