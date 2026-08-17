Fallece empleado al ser atropellado por camión de Parques y Jardines en Torreón

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/
    Fallece empleado al ser atropellado por camión de Parques y Jardines en Torreón
    El trabajador se encontraba limpiando la carpeta asfáltica cuando ocurrió el impacto. SANDRA GÓMEZ

El chofer del vehículo municipal quedó a disposición de la Policía Municipal

TORREÓN, COAH.- Durante la tarde de este lunes 17 de agosto, un trabajador perdió la vida tras ser alcanzado por las ruedas traseras de una unidad perteneciente al área de Parques y Jardines del municipio de Torreón.

Las primeras indagatorias señalan que el finado, de nombre Jacinto, realizaba labores de limpieza sobre el pavimento al momento en que la pesada unidad, maniobrada por Jesús, de 38 años, echó marcha atrás y lo embistió de forma accidental.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/torreon-ofrece-respaldo-legal-a-familias-afectadas-por-presunto-fraude-inmobiliario-BB22894432

La víctima terminó bajo el chasis de la camioneta; cuando los cuerpos de auxilio llegaron a la escena, constataron que el operario ya carecía de signos vitales.

El chofer declaró ante los agentes preventivos que creyó haber cruzado un tope o desnivel en la vía. Ante esto, oficiales de la Policía Municipal procedieron a su arresto para dejarlo ante el Ministerio Público, instancia que determinará la situación jurídica.

El cadáver fue enviado al Servicio Médico Forense para practicarle la autopsia reglamentaria.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Accidentes
Muertes

Localizaciones


Coahuila
Torreón

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Andy y la sombra en el muro

Andy y la sombra en el muro
true

De aquel Andy presidenciable...
true

POLITICÓN: Tribunal Electoral de Coahuila confirma fracaso de Morena en elección de diputados
El bebé fue trasladado de urgencia a la Clínica Uno del IMSS, pero murió horas después debido a la gravedad de sus lesiones.

Saltillo: muere bebé de dos meses en el hospital; salió proyectado de los brazos de su madre tras accidente
Una madre de familia denunció en redes un presunto engaño relacionado con la renta de una vivienda y advirtió a otros usuarios sobre el caso.

Monclova: soldado es señalado por madre de familia por supuesto fraude en renta de casa
La portera saltillense aparece entre las tres guardametas elegidas por Doriva Bueno para el Mundial.

¡A Polonia! Saltillense Mariangela Medina cumple el sueño mundialista con México Sub-20
Jared Kushner (segundo por la izquierda), yerno del presidente de Estados Unidos, se reunió con líderes egipcios para hablar sobre las conversaciones de paz entre Israel y Hamás.

Los aliados árabes se unen a Trump para pedirle a Israel que abandone su oposición al plan de paz de Gaza
El movimiento naval estadounidense coincide con los nuevos ejercicios navales que China llevó a cabo como demostración de fuerza contra Filipinas y Japón, dos aliados clave de Estados Unidos.

El ejército estadounidense retira su último portaaviones del Pacífico para priorizar las operaciones en Irán