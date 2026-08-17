Fallece empleado al ser atropellado por camión de Parques y Jardines en Torreón
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El chofer del vehículo municipal quedó a disposición de la Policía Municipal
TORREÓN, COAH.- Durante la tarde de este lunes 17 de agosto, un trabajador perdió la vida tras ser alcanzado por las ruedas traseras de una unidad perteneciente al área de Parques y Jardines del municipio de Torreón.
Las primeras indagatorias señalan que el finado, de nombre Jacinto, realizaba labores de limpieza sobre el pavimento al momento en que la pesada unidad, maniobrada por Jesús, de 38 años, echó marcha atrás y lo embistió de forma accidental.
La víctima terminó bajo el chasis de la camioneta; cuando los cuerpos de auxilio llegaron a la escena, constataron que el operario ya carecía de signos vitales.
El chofer declaró ante los agentes preventivos que creyó haber cruzado un tope o desnivel en la vía. Ante esto, oficiales de la Policía Municipal procedieron a su arresto para dejarlo ante el Ministerio Público, instancia que determinará la situación jurídica.
El cadáver fue enviado al Servicio Médico Forense para practicarle la autopsia reglamentaria.