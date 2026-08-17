Torreón ofrece respaldo legal a familias afectadas por presunto fraude inmobiliario

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/
    Torreón ofrece respaldo legal a familias afectadas por presunto fraude inmobiliario
    Miguel Ángel Riquelme afirma que hay más de 60 indagatorias contra el acusado. SANDRA GÓMEZ

Se compromete Alcalde a facilitar datos, archivos y acompañamiento a las víctimas

TORREÓN, COAH.- Miguel Ángel Riquelme Solís, alcalde de Torreón, afirmó que la administración local brindará auxilio a los ciudadanos perjudicados por las presuntas maniobras ilícitas del exnotario Fernando Nicolás “N”, aprehendido recientemente en Madrid, España. Destacó que dicha detención constituye un logro significativo para quienes vieron comprometido su patrimonio.

Tras ratificarse la localización del exresponsable de la Notaría Pública número 45 de esta ciudad, el Edil sostuvo que el auxilio municipal se concentrará en facilitar datos, archivos y acompañamiento en el marco de sus competencias, facilitando así la ruta legal promovida por los querellantes.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/confirma-el-fiscal-de-coahuila-federico-fernandez-la-detencion-en-espana-de-exnotario-de-torreon-por-megafraude-MN22858774

“Lo que ofrece el Municipio nada más es colaboración para que quienes presentaron denuncia tengan todo el apoyo, el sustento legal para que pueda trascender la parte jurídica de cada uno de los defraudados”, explicó.

Puntualizó que persisten los canales de contacto con las víctimas y que la Alcaldía se mantiene dispuesta a coordinar esfuerzos para determinar cómo sumar en los expedientes correspondientes, en especial mediante insumos de índole técnica o documental bajo su jurisdicción.

El Mandatario Municipal catalogó la aprehensión del imputado como un avance favorable, recordando el clima de incertidumbre de los afectados que durante meses han buscado justicia ante la merma de sus recursos por los ilícitos registrados.

“Vemos con buenos ojos esa detención. Había familias desesperadas y, sobre todo, con ese cuantioso fraude parte de su patrimonio o su patrimonio completo se fue; entonces estamos listos para colaborar”, dijo el Munícipe.

Con relación al curso procesal derivado del arresto, aclaró que el actuar local tiene alcances específicos, por lo que corresponderá a los órganos de procuración de justicia dictaminar las repercusiones penales para el acusado.

“Hay una parte que está en nuestro ámbito, que es la colaboración, y la otra parte judicial está dentro de las acciones que vaya a hacer tanto la Fiscalía como el Poder Judicial”, aseveró.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/detienen-a-notario-por-fraude-y-catean-sus-oficinas-en-durango-KO21581649

Para concluir, el Presidente Municipal reafirmó el compromiso de cooperar según sus facultades normativas y sostener el vínculo con los afectados, con el objetivo de que este paso judicial derive en la resolución del conflicto que perjudicó a numerosas familias en La Laguna.

El expediente acumulado contra el exfedatario integra más de 60 indagatorias y contabiliza cerca de 40 querellantes; inicialmente, los afectados habían registrado a 27 personas con un impacto financiero calculado en más de 19 millones de pesos.

Es de precisar que la aprehensión de Fernando Nicolás “N” en suelo español fue concretada gracias a una notificación de búsqueda internacional.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Notarios
Fraudes
Sector inmobiliario

Localizaciones


Coahuila
Torreón

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Andy y la sombra en el muro

Andy y la sombra en el muro
true

De aquel Andy presidenciable...
true

POLITICÓN: Tribunal Electoral de Coahuila confirma fracaso de Morena en elección de diputados
El bebé fue trasladado de urgencia a la Clínica Uno del IMSS, pero murió horas después debido a la gravedad de sus lesiones.

Saltillo: muere bebé de dos meses en el hospital; salió proyectado de los brazos de su madre tras accidente
Una madre de familia denunció en redes un presunto engaño relacionado con la renta de una vivienda y advirtió a otros usuarios sobre el caso.

Monclova: soldado es señalado por madre de familia por supuesto fraude en renta de casa
La portera saltillense aparece entre las tres guardametas elegidas por Doriva Bueno para el Mundial.

¡A Polonia! Saltillense Mariangela Medina cumple el sueño mundialista con México Sub-20
Jared Kushner (segundo por la izquierda), yerno del presidente de Estados Unidos, se reunió con líderes egipcios para hablar sobre las conversaciones de paz entre Israel y Hamás.

Los aliados árabes se unen a Trump para pedirle a Israel que abandone su oposición al plan de paz de Gaza
El movimiento naval estadounidense coincide con los nuevos ejercicios navales que China llevó a cabo como demostración de fuerza contra Filipinas y Japón, dos aliados clave de Estados Unidos.

El ejército estadounidense retira su último portaaviones del Pacífico para priorizar las operaciones en Irán