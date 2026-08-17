Torreón ofrece respaldo legal a familias afectadas por presunto fraude inmobiliario

Tras ratificarse la localización del exresponsable de la Notaría Pública número 45 de esta ciudad, el Edil sostuvo que el auxilio municipal se concentrará en facilitar datos, archivos y acompañamiento en el marco de sus competencias, facilitando así la ruta legal promovida por los querellantes.

TORREÓN, COAH.- Miguel Ángel Riquelme Solís, alcalde de Torreón , afirmó que la administración local brindará auxilio a los ciudadanos perjudicados por las presuntas maniobras ilícitas del exnotario Fernando Nicolás “N”, aprehendido recientemente en Madrid, España. Destacó que dicha detención constituye un logro significativo para quienes vieron comprometido su patrimonio.

“Lo que ofrece el Municipio nada más es colaboración para que quienes presentaron denuncia tengan todo el apoyo, el sustento legal para que pueda trascender la parte jurídica de cada uno de los defraudados”, explicó.

Puntualizó que persisten los canales de contacto con las víctimas y que la Alcaldía se mantiene dispuesta a coordinar esfuerzos para determinar cómo sumar en los expedientes correspondientes, en especial mediante insumos de índole técnica o documental bajo su jurisdicción.

El Mandatario Municipal catalogó la aprehensión del imputado como un avance favorable, recordando el clima de incertidumbre de los afectados que durante meses han buscado justicia ante la merma de sus recursos por los ilícitos registrados.

“Vemos con buenos ojos esa detención. Había familias desesperadas y, sobre todo, con ese cuantioso fraude parte de su patrimonio o su patrimonio completo se fue; entonces estamos listos para colaborar”, dijo el Munícipe.

Con relación al curso procesal derivado del arresto, aclaró que el actuar local tiene alcances específicos, por lo que corresponderá a los órganos de procuración de justicia dictaminar las repercusiones penales para el acusado.

“Hay una parte que está en nuestro ámbito, que es la colaboración, y la otra parte judicial está dentro de las acciones que vaya a hacer tanto la Fiscalía como el Poder Judicial”, aseveró.