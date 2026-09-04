Fallece joven motociclista tras casi un mes hospitalizado; eleva a 37 la cifra de muertes de conductores de motos
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El fallecido fue identificado como Jairo Misael López, quien sufrió el accidente el 7 de agosto pasado
TORREÓN, COAH.- Un joven de 21 años perdió la vida este jueves en la clínica 16 del IMSS en Torreón, luego de luchar por su vida durante casi un mes a raíz de un accidente en motocicleta en el que el presunto responsable huyó del lugar.
El fallecido fue identificado como Jairo Misael López. De acuerdo con el reporte de las autoridades, el percance vial se registró el pasado 7 de agosto cuando la víctima circulaba a bordo de su motocicleta por las calles de la colonia Ampliación Los Ángeles.
En ese punto, fue embestido por un vehículo automotor cuyo conductor se retiró de la escena sin detenerse para auxiliarlo. Socorristas acudieron de inmediato para trasladarlo al nosocomio, donde permaneció internado hasta que, lamentablemente, las lesiones terminaron por cobrarle la vida.
Elementos de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, Delegación Laguna I, acudieron a tomar conocimiento del deceso e iniciaron las indagatorias necesarias para dar con el paradero del responsable.
Con este deceso, la Dirección de Tránsito y Vialidad actualizó sus estadísticas anuales, alcanzando un total de 37 motociclistas fallecidos en lo que va del año por accidentes de tránsito.