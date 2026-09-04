Fallece joven motociclista tras casi un mes hospitalizado; eleva a 37 la cifra de muertes de conductores de motos

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Torreón
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    Fallece joven motociclista tras casi un mes hospitalizado; eleva a 37 la cifra de muertes de conductores de motos
    Jairo Misael López, de 21 años, murió en la Clínica 16 del IMSS en Torreón, tras permanecer casi un mes hospitalizado por las lesiones sufridas en un accidente vial. ARCHIVO

El fallecido fue identificado como Jairo Misael López, quien sufrió el accidente el 7 de agosto pasado

TORREÓN, COAH.- Un joven de 21 años perdió la vida este jueves en la clínica 16 del IMSS en Torreón, luego de luchar por su vida durante casi un mes a raíz de un accidente en motocicleta en el que el presunto responsable huyó del lugar.

El fallecido fue identificado como Jairo Misael López. De acuerdo con el reporte de las autoridades, el percance vial se registró el pasado 7 de agosto cuando la víctima circulaba a bordo de su motocicleta por las calles de la colonia Ampliación Los Ángeles.

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En ese punto, fue embestido por un vehículo automotor cuyo conductor se retiró de la escena sin detenerse para auxiliarlo. Socorristas acudieron de inmediato para trasladarlo al nosocomio, donde permaneció internado hasta que, lamentablemente, las lesiones terminaron por cobrarle la vida.

Elementos de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, Delegación Laguna I, acudieron a tomar conocimiento del deceso e iniciaron las indagatorias necesarias para dar con el paradero del responsable.

Con este deceso, la Dirección de Tránsito y Vialidad actualizó sus estadísticas anuales, alcanzando un total de 37 motociclistas fallecidos en lo que va del año por accidentes de tránsito.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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