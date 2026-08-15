Fallece María de Lourdes Solís Morales, madre del alcalde de Torreón
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Diversas figuras políticas expresaron sus condolencias a Miguel Ángel Riquelme Solís y su familia por el fallecimiento ocurrido este viernes
TORREÓN, COAH.- María de Lourdes Solís Morales, madre de Miguel Ángel Riquelme Solís, alcalde de Torreón y exgobernador de Coahuila, falleció este viernes 14 de agosto.
La noticia generó expresiones de solidaridad hacia el presidente municipal y su familia. El senador Luis Fernando Salazar Fernández manifestó sus condolencias ante la pérdida.
El exalcalde Jorge Zermeño Infante también expresó su tristeza y se unió a la pena de quien definió como su amigo. A través de una esquela firmada junto con su familia, deseó que Dios conceda fortaleza a Miguel Ángel Riquelme Solís, así como pronta y cristiana resignación a sus familiares y seres queridos.
De acuerdo con la información difundida, el alcalde de Torreón se encontraba en Cuatro Ciénegas, durante el recorrido de la competencia Coahuila 1000, cuando recibió la noticia.