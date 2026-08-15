Fallece María de Lourdes Solís Morales, madre del alcalde de Torreón

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    Fallece María de Lourdes Solís Morales, madre del alcalde de Torreón

Diversas figuras políticas expresaron sus condolencias a Miguel Ángel Riquelme Solís y su familia por el fallecimiento ocurrido este viernes

TORREÓN, COAH.- María de Lourdes Solís Morales, madre de Miguel Ángel Riquelme Solís, alcalde de Torreón y exgobernador de Coahuila, falleció este viernes 14 de agosto.

La noticia generó expresiones de solidaridad hacia el presidente municipal y su familia. El senador Luis Fernando Salazar Fernández manifestó sus condolencias ante la pérdida.

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El exalcalde Jorge Zermeño Infante también expresó su tristeza y se unió a la pena de quien definió como su amigo. A través de una esquela firmada junto con su familia, deseó que Dios conceda fortaleza a Miguel Ángel Riquelme Solís, así como pronta y cristiana resignación a sus familiares y seres queridos.

De acuerdo con la información difundida, el alcalde de Torreón se encontraba en Cuatro Ciénegas, durante el recorrido de la competencia Coahuila 1000, cuando recibió la noticia.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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