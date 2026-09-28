Familias denuncian rezago de hasta 11 años en juzgados familiares de Torreón

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    Familias denuncian rezago de hasta 11 años en juzgados familiares de Torreón
    Integrantes del colectivo Juntos por Nuestros Hijos se manifestaron frente a los juzgados familiares de Torreón para exigir que se agilicen los procesos. SANDRA GÓMEZ

Familias denuncian retrasos de hasta 11 años en procesos de los juzgados familiares de Torreón

TORREÓN, COAHUILA.- Con pancartas y una lona en la que expresaron sus inconformidades, integrantes del colectivo Juntos por Nuestros Hijos se manifestaron nuevamente frente a los juzgados familiares de Torreón para exigir que se agilicen los procesos relacionados con niñas, niños y adolescentes que, aseguran, llevan años sin una resolución definitiva.

Sergio Carrillo, vocero de la agrupación, señaló que la problemática ya había sido denunciada públicamente hace poco más de un año, sin que hasta ahora se haya logrado destrabar una parte importante de los expedientes.

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Explicó que el colectivo comenzó con alrededor de 20 integrantes y actualmente acompaña cerca de 80 casos, algunos de los cuales acumulan entre uno y cuatro años de espera, mientras que otros alcanzan periodos de 10 y hasta 11 años.

Durante la protesta fue colocada una lona con la frase “Los niños no son un negocio”, en la que aparecen nombres y fotografías de los jueces Fernando Villarreal y Obed Santibáñez, así como del magistrado José Adame y Raymundo Venegas.

La exhibición corresponde a los señalamientos realizados por los manifestantes y no constituye, por sí misma, una prueba de responsabilidad o irregularidad de los funcionarios mencionados.

El representante del colectivo también acusó presuntas prácticas de negligencia, corrupción y favoritismo dentro de los tribunales familiares, además de señalar que, según su versión, existirían personas ajenas al Poder Judicial con capacidad de influir en determinados procedimientos.

Carrillo subrayó que estas acusaciones serán planteadas ante las autoridades competentes para que sean investigadas. Precisó que el grupo cuenta con documentación relacionada con los casos que acompaña, pero decidió no hacerla pública durante la manifestación.

La intención, explicó, es entregar directamente las pruebas a las instancias correspondientes para sustentar sus denuncias y solicitar que se revise la actuación de los servidores públicos señalados.

Carrillo sostuvo que una de las principales preocupaciones de las familias es la prolongación de los juicios mediante trámites y acuerdos que, desde su perspectiva, mantienen los expedientes sin una resolución de fondo.

Esta situación, dijo, afecta no solamente a madres y padres, sino también a abuelos y, principalmente, a niñas, niños y adolescentes que permanecen separados de integrantes de sus familias mientras se resuelven los conflictos judiciales.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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