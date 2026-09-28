Familias denuncian rezago de hasta 11 años en juzgados familiares de Torreón

Sergio Carrillo, vocero de la agrupación, señaló que la problemática ya había sido denunciada públicamente hace poco más de un año, sin que hasta ahora se haya logrado destrabar una parte importante de los expedientes.

TORREÓN, COAHUILA.- Con pancartas y una lona en la que expresaron sus inconformidades, integrantes del colectivo Juntos por Nuestros Hijos se manifestaron nuevamente frente a los juzgados familiares de Torreón para exigir que se agilicen los procesos relacionados con niñas, niños y adolescentes que, aseguran, llevan años sin una resolución definitiva.

Explicó que el colectivo comenzó con alrededor de 20 integrantes y actualmente acompaña cerca de 80 casos, algunos de los cuales acumulan entre uno y cuatro años de espera, mientras que otros alcanzan periodos de 10 y hasta 11 años.

Durante la protesta fue colocada una lona con la frase “Los niños no son un negocio”, en la que aparecen nombres y fotografías de los jueces Fernando Villarreal y Obed Santibáñez, así como del magistrado José Adame y Raymundo Venegas.

La exhibición corresponde a los señalamientos realizados por los manifestantes y no constituye, por sí misma, una prueba de responsabilidad o irregularidad de los funcionarios mencionados.

El representante del colectivo también acusó presuntas prácticas de negligencia, corrupción y favoritismo dentro de los tribunales familiares, además de señalar que, según su versión, existirían personas ajenas al Poder Judicial con capacidad de influir en determinados procedimientos.

Carrillo subrayó que estas acusaciones serán planteadas ante las autoridades competentes para que sean investigadas. Precisó que el grupo cuenta con documentación relacionada con los casos que acompaña, pero decidió no hacerla pública durante la manifestación.

La intención, explicó, es entregar directamente las pruebas a las instancias correspondientes para sustentar sus denuncias y solicitar que se revise la actuación de los servidores públicos señalados.

Carrillo sostuvo que una de las principales preocupaciones de las familias es la prolongación de los juicios mediante trámites y acuerdos que, desde su perspectiva, mantienen los expedientes sin una resolución de fondo.

Esta situación, dijo, afecta no solamente a madres y padres, sino también a abuelos y, principalmente, a niñas, niños y adolescentes que permanecen separados de integrantes de sus familias mientras se resuelven los conflictos judiciales.