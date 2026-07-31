Feminicidio en Durango: Hombre de la tercera edad le quita la vida a su cónyuge

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/
    Feminicidio en Durango: Hombre de la tercera edad le quita la vida a su cónyuge
    El presunto responsable del homicidio, un hombre de 72 años, fue detenido en el lugar de los hechos y quedó a disposición del Ministerio Público. CORTESÍA

José “N”, de 72 años, disparó en cuatro ocasiones contra su pareja, luego de una discusión en el interior de su domicilio

DURANGO, Dgo.- Una violenta discusión familiar cobró la vida de una mujer en la capital de Durango, luego de que un adulto mayor la agrediera a balazos dentro de su vivienda. La víctima falleció la madrugada de este viernes en el hospital.

El trágico suceso inició la tarde del jueves, en una propiedad localizada en el cruce de Pedro Ávila Nevárez e Ismael Lares, en las inmediaciones del fraccionamiento Domingo Arrieta, de la capital duranguense.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/vinculan-a-proceso-a-jorge-luis-n-y-a-estrellita-n-por-el-feminicidio-de-dafne-zapta-BG22530023

De acuerdo con las primeras indagatorias, José “N”, de 72 años, sostuvo una acalorada pelea con su pareja. Minutos más tarde, el individuo tomó un arma de fuego y disparó en cuatro ocasiones en contra de ella.

Habitantes del sector, al escuchar las detonaciones, dieron aviso inmediato a los números de emergencia.

Corporaciones de la Policía Estatal arribaron al sitio y encontraron a la mujer aún con vida. En medio de la crisis, la agredida señaló de manera directa a su cónyuge como al autor del ataque en su contra.

La afectada, quien respondía al nombre de Juana Quiñones, de 61 años, fue atendida en la escena por socorristas de la Cruz Roja.

Ante el crítico cuadro médico que presentaba, se le trasladó de urgencia a las instalaciones del ISSSTE, donde posteriormente se notificó su muerte en el transcurso de las primeras horas del viernes.

En tanto, los oficiales efectuaron la captura del agresor en la misma escena del crimen.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/cinco-feminicidios-en-julio-sacuden-a-coahuila-activistas-exigen-activar-protocolos-de-proteccion-HH22529790

El señalado fue puesto a disposición del Ministerio Público adjunto a la Fiscalía General del Estado de Durango, instancia que dio apertura a la carpeta de investigación correspondiente bajo la carátula de feminicidio.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Feminicidios
Inseguridad
homicidios

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El deseo más profundo

El deseo más profundo
true

Coahuila: Entre tragedias y reacciones
true

POLITICÓN: Cinco feminicidios en un mes; hay protocolos, pero la protección no llega a tiempo en Coahuila
Los despojos han mantenido una tendencia en los últimos años, con la complicidad de notarios, acusa el Foro de Abogados.

Saltillo: se mantienen despojos inmobiliarios con apoyo de notarios, señala Foro de Abogados
Las derechohabientes mayores de 40 años deberán acudir a su unidad médica para conocer los requisitos y la fecha de atención.

IMSS Coahuila llevará mastógrafos móviles a 32 unidades médicas durante agosto
Osmar Olvera conquistó el oro en trampolín de un metro y encabezó otra jornada exitosa para los clavados mexicanos en Santo Domingo 2026.

México llega a 74 oros en Santo Domingo 2026; raquetbol y clavados lideran la jornada
Jay Clayton asumirá la coordinación de las agencias de inteligencia de EU tras ser confirmado por el Senado; antes encabezó el caso contra Rubén Rocha Moya.

Jay Clayton, fiscal del caso contra Rubén Rocha, es confirmado como director de Inteligencia de EU
La ambiciosa expansión de Chipotle, o cómo vender burritos en México sin ser mexicano

La ambiciosa expansión de Chipotle, o cómo vender burritos en México sin ser mexicano