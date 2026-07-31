Feminicidio en Durango: Hombre de la tercera edad le quita la vida a su cónyuge

El trágico suceso inició la tarde del jueves, en una propiedad localizada en el cruce de Pedro Ávila Nevárez e Ismael Lares, en las inmediaciones del fraccionamiento Domingo Arrieta, de la capital duranguense.

DURANGO, Dgo.- Una violenta discusión familiar cobró la vida de una mujer en la capital de Durango , luego de que un adulto mayor la agrediera a balazos dentro de su vivienda. La víctima falleció la madrugada de este viernes en el hospital.

De acuerdo con las primeras indagatorias, José “N”, de 72 años, sostuvo una acalorada pelea con su pareja. Minutos más tarde, el individuo tomó un arma de fuego y disparó en cuatro ocasiones en contra de ella.

Habitantes del sector, al escuchar las detonaciones, dieron aviso inmediato a los números de emergencia.

Corporaciones de la Policía Estatal arribaron al sitio y encontraron a la mujer aún con vida. En medio de la crisis, la agredida señaló de manera directa a su cónyuge como al autor del ataque en su contra.

La afectada, quien respondía al nombre de Juana Quiñones, de 61 años, fue atendida en la escena por socorristas de la Cruz Roja.

Ante el crítico cuadro médico que presentaba, se le trasladó de urgencia a las instalaciones del ISSSTE, donde posteriormente se notificó su muerte en el transcurso de las primeras horas del viernes.

En tanto, los oficiales efectuaron la captura del agresor en la misma escena del crimen.