Feria de Torreón alista operativo integral de seguridad y supervisión

El edil informó que se desplegarán 250 elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, quienes trabajarán en conjunto con corporaciones estatales para fortalecer la vigilancia y preservar el orden durante las actividades.

TORREÓN, COAH.- Rumbo al inicio de la Feria de Torreón, a principios del mes de septiembre, el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís encabezó una reunión de coordinación con el Consejo de la Feria y las dependencias municipales involucradas en la organización, vigilancia e inspección del recinto.

Asimismo, Protección Civil mantendrá revisiones en las instalaciones y juegos mecánicos antes de que entren en operación, a fin de verificar que cumplan con las condiciones necesarias de seguridad para visitantes y trabajadores.

Por su parte, personal de Inspección y Verificación supervisará el cumplimiento de horarios, los permisos de cada establecimiento, así como la venta y consumo responsable de bebidas alcohólicas dentro del recinto.

Riquelme Solís señaló que existe una coordinación permanente con los organizadores y que el Municipio se encuentra preparado para el arranque de la feria.

Precisó que en los días de mayor afluencia se implementará un esquema especial de vigilancia, con el propósito de brindar tranquilidad a las familias asistentes.