Feria de Torreón alista operativo integral de seguridad y supervisión

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    Feria de Torreón alista operativo integral de seguridad y supervisión
    El alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís encabezó la reunión de coordinación rumbo a la Feria de Torreón. SANDRA GÓMEZ

El Municipio de Torreón desplegará 250 policías y reforzará las inspecciones para garantizar la seguridad durante la Feria de Torreón

TORREÓN, COAH.- Rumbo al inicio de la Feria de Torreón, a principios del mes de septiembre, el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís encabezó una reunión de coordinación con el Consejo de la Feria y las dependencias municipales involucradas en la organización, vigilancia e inspección del recinto.

El edil informó que se desplegarán 250 elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, quienes trabajarán en conjunto con corporaciones estatales para fortalecer la vigilancia y preservar el orden durante las actividades.

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Asimismo, Protección Civil mantendrá revisiones en las instalaciones y juegos mecánicos antes de que entren en operación, a fin de verificar que cumplan con las condiciones necesarias de seguridad para visitantes y trabajadores.

Por su parte, personal de Inspección y Verificación supervisará el cumplimiento de horarios, los permisos de cada establecimiento, así como la venta y consumo responsable de bebidas alcohólicas dentro del recinto.

Riquelme Solís señaló que existe una coordinación permanente con los organizadores y que el Municipio se encuentra preparado para el arranque de la feria.

Precisó que en los días de mayor afluencia se implementará un esquema especial de vigilancia, con el propósito de brindar tranquilidad a las familias asistentes.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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