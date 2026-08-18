Diputado coahuilense propone reconocer servicio social universitario como experiencia laboral

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Piedras Negras
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    Diputado coahuilense propone reconocer servicio social universitario como experiencia laboral
    La propuesta busca ampliar las oportunidades laborales de estudiantes y jóvenes egresados. ARCHIVO

Buscan que el servicio social y las prácticas profesionales sean reconocidos como experiencia laboral para facilitar el acceso de los jóvenes a su primer empleo

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El diputado local por el Distrito 02, Guillermo Ruiz Guerra, presentó una iniciativa y un exhorto ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que el servicio social realizado por estudiantes universitarios sea reconocido como parte de su experiencia profesional.

El legislador explicó que miles de jóvenes cumplen periodos de servicio social y prácticas profesionales de seis meses, un año o más, adquiriendo conocimientos directamente vinculados con su carrera. Sin embargo, al egresar enfrentan dificultades porque las empresas no consideran ese trabajo como experiencia laboral.

$!Guillermo Ruiz Guerra presentó una iniciativa para reconocer el servicio social como experiencia profesional.
Guillermo Ruiz Guerra presentó una iniciativa para reconocer el servicio social como experiencia profesional. CORTESÍA

Ruiz Guerra señaló que esta situación se convierte en un obstáculo para los recién egresados, quienes al buscar su primer empleo se topan con ofertas que exigen experiencia previa, pese a que durante su formación ya tuvieron contacto con el ámbito laboral.

La propuesta busca que las actividades realizadas en el servicio social puedan incluirse en el currículum de los jóvenes, otorgándoles mayores herramientas para incorporarse al mercado laboral.

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El legislador subrayó que el objetivo es generar mejores condiciones para las nuevas generaciones y evitar la contradicción de que las empresas soliciten experiencia, pero al mismo tiempo no reconozcan los periodos de servicio social y prácticas profesionales.

La iniciativa fue presentada en el marco del Día Internacional de la Juventud, como parte de las acciones orientadas a atender las necesidades de este sector y ampliar sus oportunidades de desarrollo profesional.

Finalmente, Ruiz Guerra reiteró la importancia de mantener un trabajo coordinado con las dependencias estatales para impulsar proyectos que beneficien directamente a las y los jóvenes, especialmente en temas de educación, capacitación, servicio social y acceso al empleo.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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