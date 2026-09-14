FGE no fue informada ni participó en el operativo de la FGR en Torreón: Fiscal

Fernández Montañez informó que las acciones efectuadas por autoridades federales corresponden a diligencias y al cumplimiento de órdenes a cargo de unidades especializadas de la FGR.

TORREÓN, COAH.- La detención de José Elías Gánem Guerrero, exsecretario del Ayuntamiento de Torreón , y de su esposa Martha Esther Rodríguez Romero, extitular del Centro de Justicia Municipal, fue resultado de un operativo realizado directamente por la Fiscalía General de la República (FGR), sin intervención de autoridades estatales, según lo confirmó este lunes el Fiscal General de Coahuila (FGE), Federico Fernández Montañez.

Precisó que la (FGE no tuvo participación en el despliegue, ni cuenta hasta el momento con información sobre el contenido de las investigaciones que derivaron en la detención de los dos exfuncionarios municipales.

El Fiscal explicó que este tipo de procedimientos federales se desarrolla bajo criterios de secrecía, particularmente cuando se trata de investigaciones específicas que se encuentran en curso, por lo que las autoridades estatales no necesariamente tienen conocimiento previo de los operativos.

“Son acciones tan específicas, con secrecía, que la Fiscalía General del Estado desconoce”, señaló el Fiscal al ser cuestionado sobre la actuación de las autoridades federales en Torreón.

Indicó que existe coordinación institucional entre la Fiscalía de Coahuila y las dependencias federales, pero aclaró que la participación de la autoridad estatal se presenta cuando existe una solicitud formal de colaboración.

En este caso, sostuvo, las diligencias fueron ejecutadas directamente por personal federal y no se requirió la intervención de la Fiscalía estatal.

El Fiscal evitó especular respecto de los delitos que pudieran atribuirse a Gánem Guerrero y Rodríguez Romero, así como sobre el contenido de las carpetas de investigación, al señalar que corresponde exclusivamente a la FGR proporcionar información relacionada con el procedimiento.