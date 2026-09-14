FGE no fue informada ni participó en el operativo de la FGR en Torreón: Fiscal

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    FGE no fue informada ni participó en el operativo de la FGR en Torreón: Fiscal
    El fiscal general de Coahuila, Federico Fernández Montañez, confirmó que la autoridad estatal no participó en el operativo. ARCHIVO

Federico Fernández Montañez aclaró que agentes federales realizaron las diligencias sin requerir apoyo de autoridades locales

TORREÓN, COAH.- La detención de José Elías Gánem Guerrero, exsecretario del Ayuntamiento de Torreón, y de su esposa Martha Esther Rodríguez Romero, extitular del Centro de Justicia Municipal, fue resultado de un operativo realizado directamente por la Fiscalía General de la República (FGR), sin intervención de autoridades estatales, según lo confirmó este lunes el Fiscal General de Coahuila (FGE), Federico Fernández Montañez.

Fernández Montañez informó que las acciones efectuadas por autoridades federales corresponden a diligencias y al cumplimiento de órdenes a cargo de unidades especializadas de la FGR.

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Precisó que la (FGE no tuvo participación en el despliegue, ni cuenta hasta el momento con información sobre el contenido de las investigaciones que derivaron en la detención de los dos exfuncionarios municipales.

El Fiscal explicó que este tipo de procedimientos federales se desarrolla bajo criterios de secrecía, particularmente cuando se trata de investigaciones específicas que se encuentran en curso, por lo que las autoridades estatales no necesariamente tienen conocimiento previo de los operativos.

“Son acciones tan específicas, con secrecía, que la Fiscalía General del Estado desconoce”, señaló el Fiscal al ser cuestionado sobre la actuación de las autoridades federales en Torreón.

Indicó que existe coordinación institucional entre la Fiscalía de Coahuila y las dependencias federales, pero aclaró que la participación de la autoridad estatal se presenta cuando existe una solicitud formal de colaboración.

En este caso, sostuvo, las diligencias fueron ejecutadas directamente por personal federal y no se requirió la intervención de la Fiscalía estatal.

El Fiscal evitó especular respecto de los delitos que pudieran atribuirse a Gánem Guerrero y Rodríguez Romero, así como sobre el contenido de las carpetas de investigación, al señalar que corresponde exclusivamente a la FGR proporcionar información relacionada con el procedimiento.

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De esta manera, la Fiscalía de Coahuila marcó distancia institucional respecto del operativo y estableció que será la autoridad federal la encargada de informar sobre los alcances de las investigaciones, las órdenes cumplimentadas y la situación jurídica de las personas detenidas.

La detención de Gánem Guerrero y Rodríguez Romero ha generado atención pública debido a que ambos ocuparon cargos relevantes dentro de la administración municipal de Torreón: él como secretario del Ayuntamiento y ella al frente del Centro de Justicia Municipal.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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