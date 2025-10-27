FGR promueve uso seguro de redes sociales entre jóvenes de Torreón

Torreón
/ 27 octubre 2025
    FGR promueve uso seguro de redes sociales entre jóvenes de Torreón
    Personal de la FGR impartió pláticas sobre seguridad digital a alumnos de la Secundaria Técnica No. 42 en Torreón. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

La Fiscalía General de la República ofreció pláticas informativas en la Secundaria Técnica No. 42 para promover la seguridad digital entre alumnos y padres

TORREÓN, COAH.- La Fiscalía General de la República (FGR), a través de su Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Coahuila, realizó una jornada de pláticas de prevención del delito en la Escuela Secundaria Técnica No. 42 “Ricardo Flores Magón”, con el propósito de promover el uso responsable y seguro de las plataformas digitales entre estudiantes, docentes y padres de familia.

Durante las sesiones, personal de la Unidad de Servicios a la Comunidad (USC) de la FGR abordó temas relacionados con los riesgos en línea, la protección de datos personales y la prevención de delitos como la trata de personas, el ciberacoso, el grooming y el sexting.

TE PUEDE INTERESAR: Nebulizan colonias de Torreón ante repunte del mosquito transmisor del dengue

La representante de la Fiscalía Federal destacó que la educación continua, la supervisión familiar y la configuración adecuada de la privacidad en redes sociales son claves para evitar situaciones de riesgo, especialmente entre adolescentes.

Asimismo, se ofrecieron herramientas para identificar conductas antisociales y se difundieron los programas Alerta Amber y ¿Has visto a...?, además de los medios de contacto y líneas de denuncia disponibles las 24 horas en todo el estado.

Con estas acciones, la FGR reafirma su compromiso con la prevención del delito y el fortalecimiento de la cultura de la denuncia en Coahuila.

Temas


Alumnos
Redes sociales
Escuelas

Localizaciones


Torreón

Organizaciones


FGR

true

Moisés Rodríguez

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El programa ‘Aquí Andamos’ realizó limpieza profunda del lecho y cuerpo de agua, además de pintura y cuidado de áreas verdes.

Saltillo: Concluyen trabajos de rehabilitación integral en el lago de la Alameda Zaragoza
La mayor parte del Estado reporta algún nivel de sequía superando a los registros del año pasado.

Coahuila es segundo lugar en territorio afectado por la sequía, a pesar de las lluvias
La diputada Verónica Martínez demandó transparencia en las obras y recursos que CFE destina a Coahuila.

Exige diputada freno a apagones: 300 mil fallas eléctricas golpean a Coahuila y La Laguna, afirma
El instituto también atiende el rezago educativo, con 80 mil adultos que no concluyeron la primaria y 350 mil que no terminaron la secundaria, implementando convenios con universidades, municipios y cámaras empresariales para brindar asesorías personalizadas.

Coahuila registra 1.2% de analfabetismo; 31 mil personas no saben leer ni escribir
Cámara de Diputados: Alegría y tristeza

Cámara de Diputados: Alegría y tristeza
Los proyectos de construcción residencial en Saltillo, incluidos desarrollos verticales y parques ligeros, podrían acelerarse gracias a tasas de crédito más bajas y mayor claridad en la regulación.

Saltillo, entre las ciudades que podrían acelerar proyectos de vivienda y parques ligeros
true

Coahuila: Contaminación del aire, un problema de salud pública
true

Se puede decir... Que abunda la ‘extorsión’