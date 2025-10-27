FGR promueve uso seguro de redes sociales entre jóvenes de Torreón

TORREÓN, COAH.- La Fiscalía General de la República (FGR), a través de su Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Coahuila, realizó una jornada de pláticas de prevención del delito en la Escuela Secundaria Técnica No. 42 “Ricardo Flores Magón”, con el propósito de promover el uso responsable y seguro de las plataformas digitales entre estudiantes, docentes y padres de familia.

Durante las sesiones, personal de la Unidad de Servicios a la Comunidad (USC) de la FGR abordó temas relacionados con los riesgos en línea, la protección de datos personales y la prevención de delitos como la trata de personas, el ciberacoso, el grooming y el sexting.

La representante de la Fiscalía Federal destacó que la educación continua, la supervisión familiar y la configuración adecuada de la privacidad en redes sociales son claves para evitar situaciones de riesgo, especialmente entre adolescentes.

Asimismo, se ofrecieron herramientas para identificar conductas antisociales y se difundieron los programas Alerta Amber y ¿Has visto a...?, además de los medios de contacto y líneas de denuncia disponibles las 24 horas en todo el estado.

Con estas acciones, la FGR reafirma su compromiso con la prevención del delito y el fortalecimiento de la cultura de la denuncia en Coahuila.