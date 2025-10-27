Nebulizan colonias de Torreón ante repunte del mosquito transmisor del dengue

TORREÓN, COAH.- El área de Vectores de la Dirección de Salud Pública Municipal mantiene labores permanentes de nebulización y fumigación en distintas zonas de la ciudad para controlar la presencia del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue.

José Manuel Riveroll Duarte, director de Salud Pública Municipal, informó que recientemente se realizaron trabajos de nebulización en los fraccionamientos Joyas del Bosque y Villas del Bosque, así como en las colonias La Dalia, Paraíso del Nazas y Villas Zaragoza.

Además, personal especializado llevó a cabo una fumigación en la escuela primaria General Vicente Guerrero, ubicada en la colonia Carmen Romano.