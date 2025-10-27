Nebulizan colonias de Torreón ante repunte del mosquito transmisor del dengue
Las acciones incluyen fumigación en planteles escolares y zonas con reportes ciudadanos
TORREÓN, COAH.- El área de Vectores de la Dirección de Salud Pública Municipal mantiene labores permanentes de nebulización y fumigación en distintas zonas de la ciudad para controlar la presencia del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue.
José Manuel Riveroll Duarte, director de Salud Pública Municipal, informó que recientemente se realizaron trabajos de nebulización en los fraccionamientos Joyas del Bosque y Villas del Bosque, así como en las colonias La Dalia, Paraíso del Nazas y Villas Zaragoza.
Además, personal especializado llevó a cabo una fumigación en la escuela primaria General Vicente Guerrero, ubicada en la colonia Carmen Romano.
El funcionario explicó que un vector es un organismo vivo capaz de transmitir agentes infecciosos a personas o animales, y destacó que el personal de la dependencia actúa de manera continua, especialmente en áreas con reportes ciudadanos o condiciones que favorecen la reproducción del mosquito.
Riveroll Duarte subrayó que la participación ciudadana es fundamental para mantener bajo control la propagación del dengue. Recomendó mantener patios limpios, retirar maleza y cacharros, instalar mallas mosquiteras y evitar almacenar agua en recipientes sin tapa.
El director aseguró que las labores preventivas continuarán en distintos puntos de la ciudad como parte de los programas de salud y prevención impulsados por la Administración Municipal que encabeza el alcalde Román Alberto Cepeda González.