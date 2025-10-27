Nebulizan colonias de Torreón ante repunte del mosquito transmisor del dengue

Torreón
/ 27 octubre 2025
    Nebulizan colonias de Torreón ante repunte del mosquito transmisor del dengue
    Brigadas de vectores recorren colonias con alto riesgo de proliferación del mosquito. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

Las acciones incluyen fumigación en planteles escolares y zonas con reportes ciudadanos

TORREÓN, COAH.- El área de Vectores de la Dirección de Salud Pública Municipal mantiene labores permanentes de nebulización y fumigación en distintas zonas de la ciudad para controlar la presencia del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue.

José Manuel Riveroll Duarte, director de Salud Pública Municipal, informó que recientemente se realizaron trabajos de nebulización en los fraccionamientos Joyas del Bosque y Villas del Bosque, así como en las colonias La Dalia, Paraíso del Nazas y Villas Zaragoza.

TE PUEDE INTERESAR: Avanza programa de microcréditos para mujeres emprendedoras en Torreón

Además, personal especializado llevó a cabo una fumigación en la escuela primaria General Vicente Guerrero, ubicada en la colonia Carmen Romano.

$!Personal de vectores realiza labores de nebulización en colonias de Torreón para combatir al mosquito Aedes aegypti.
Personal de vectores realiza labores de nebulización en colonias de Torreón para combatir al mosquito Aedes aegypti. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

El funcionario explicó que un vector es un organismo vivo capaz de transmitir agentes infecciosos a personas o animales, y destacó que el personal de la dependencia actúa de manera continua, especialmente en áreas con reportes ciudadanos o condiciones que favorecen la reproducción del mosquito.

Riveroll Duarte subrayó que la participación ciudadana es fundamental para mantener bajo control la propagación del dengue. Recomendó mantener patios limpios, retirar maleza y cacharros, instalar mallas mosquiteras y evitar almacenar agua en recipientes sin tapa.

El director aseguró que las labores preventivas continuarán en distintos puntos de la ciudad como parte de los programas de salud y prevención impulsados por la Administración Municipal que encabeza el alcalde Román Alberto Cepeda González.

Temas


Contagios
Dengue

Localizaciones


Torreón

true

Moisés Rodríguez

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El programa ‘Aquí Andamos’ realizó limpieza profunda del lecho y cuerpo de agua, además de pintura y cuidado de áreas verdes.

Saltillo: Concluyen trabajos de rehabilitación integral en el lago de la Alameda Zaragoza
La mayor parte del Estado reporta algún nivel de sequía superando a los registros del año pasado.

Coahuila es segundo lugar en territorio afectado por la sequía, a pesar de las lluvias
La diputada Verónica Martínez demandó transparencia en las obras y recursos que CFE destina a Coahuila.

Exige diputada freno a apagones: 300 mil fallas eléctricas golpean a Coahuila y La Laguna, afirma
El instituto también atiende el rezago educativo, con 80 mil adultos que no concluyeron la primaria y 350 mil que no terminaron la secundaria, implementando convenios con universidades, municipios y cámaras empresariales para brindar asesorías personalizadas.

Coahuila registra 1.2% de analfabetismo; 31 mil personas no saben leer ni escribir
Cámara de Diputados: Alegría y tristeza

Cámara de Diputados: Alegría y tristeza
Los proyectos de construcción residencial en Saltillo, incluidos desarrollos verticales y parques ligeros, podrían acelerarse gracias a tasas de crédito más bajas y mayor claridad en la regulación.

Saltillo, entre las ciudades que podrían acelerar proyectos de vivienda y parques ligeros
true

Coahuila: Contaminación del aire, un problema de salud pública
true

Se puede decir... Que abunda la ‘extorsión’