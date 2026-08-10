Finalizan trabajos de reparación de tuberías en la Zona Centro de Torreón
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Los trabajos se realizaron en el tramo comprendido entre la calle Silvestre Faya y el bulevar Constitución
TORREÓN, COAH.- El Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) Torreón concluyó la reparación de dos tuberías de agua potable, de 8 y 6 pulgadas de diámetro, ubicadas en el primer cuadro de la ciudad, en el tramo de la calle Silvestre Faya hacia el bulevar Constitución.
El gerente general del organismo, Xavier Herrera Arroyo, informó que los trabajos comenzaron el sábado 8 de agosto y continuaron de manera permanente durante el domingo, hasta concluir con la reparación y restablecer las condiciones normales de operación del sistema.
Para realizar las maniobras sin suspender el suministro, personal de la paramunicipal instaló un equipo de rebombeo temporal, lo que permitió trabajar directamente sobre las tuberías dañadas y mantener el servicio para los usuarios de la zona.
SIMAS Torreón informó que el flujo de agua quedó normalizado una vez concluidos los trabajos y agradeció la comprensión y colaboración de los vecinos durante las labores realizadas por el personal técnico.