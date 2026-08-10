Finalizan trabajos de reparación de tuberías en la Zona Centro de Torreón

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Torreón
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    Finalizan trabajos de reparación de tuberías en la Zona Centro de Torreón
    El objetivo de estas acciones fue restablecer las condiciones normales de operación del sistema de agua potable. SANDRA GÓMEZ

Los trabajos se realizaron en el tramo comprendido entre la calle Silvestre Faya y el bulevar Constitución

TORREÓN, COAH.- El Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) Torreón concluyó la reparación de dos tuberías de agua potable, de 8 y 6 pulgadas de diámetro, ubicadas en el primer cuadro de la ciudad, en el tramo de la calle Silvestre Faya hacia el bulevar Constitución.

El gerente general del organismo, Xavier Herrera Arroyo, informó que los trabajos comenzaron el sábado 8 de agosto y continuaron de manera permanente durante el domingo, hasta concluir con la reparación y restablecer las condiciones normales de operación del sistema.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/torreon-evalua-miguel-riquelme-reajustes-en-su-gabinete-tras-avance-en-la-inspeccion-de-dependencias-DD22740773

Para realizar las maniobras sin suspender el suministro, personal de la paramunicipal instaló un equipo de rebombeo temporal, lo que permitió trabajar directamente sobre las tuberías dañadas y mantener el servicio para los usuarios de la zona.

SIMAS Torreón informó que el flujo de agua quedó normalizado una vez concluidos los trabajos y agradeció la comprensión y colaboración de los vecinos durante las labores realizadas por el personal técnico.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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