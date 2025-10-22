Fiscalía de Coahuila indaga caída de pilar que costó la vida a menor en el ejido San Miguel

Torreón
/ 22 octubre 2025
    Fiscalía de Coahuila indaga caída de pilar que costó la vida a menor en el ejido San Miguel
    Autoridades de la FGE acudieron al ejido San Miguel para recabar testimonios tras el accidente. FOTO: VANGUARDIA/SANDRA GÓMEZ

Un alumno de primer año falleció al desplomarse sobre él una columna metálica en construcción dentro de una primaria de San Pedro

TORREÓN, COAH.- El delegado de la Fiscalía General del Estado (FGE), Carlos Rangel, informó que se realizan diversas diligencias y entrevistas para esclarecer la tragedia ocurrida este martes en la escuela primaria Cuauhtémoc del ejido San Miguel.

En el plantel del municipio de San Pedro, un alumno de primer año perdió la vida tras caerle encima una columna metálica que formaba parte de una techumbre en construcción.

De acuerdo con los primeros testimonios del personal educativo, los alumnos participaban en una clase de educación física y realizaban actividades en grupo con aros, cuando el menor se separó momentáneamente y se recargó en una estructura metálica que terminó por desplomarse sobre él.

El delegado precisó que, aunque hasta el momento no hay personas detenidas, la FGE continuará recabando declaraciones y pruebas periciales para deslindar responsabilidades.

“Lo importante es agotar todas las líneas de investigación para determinar las responsabilidades del caso. No habrá impunidad; la investigación se llevará hasta las últimas consecuencias y se ejercerá acción penal contra quien resulte responsable”, aseguró Rangel.

Las autoridades estatales y municipales mantienen presencia en el lugar y se espera que en las próximas horas se definan las posibles sanciones administrativas o penales derivadas de la construcción de la techumbre.

