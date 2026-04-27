Fortalece Coahuila coordinación productiva en La Laguna para garantizar ciclo agrícola favorable

El titular de la Secretaría de Desarrollo Rural, Jesús María Sotomayor, destacó que estos encuentros —con participación de instancias federales— han permitido asegurar una distribución del agua conforme a la normatividad, elemento clave para mantener la estabilidad entre módulos de riego.

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de apuntalar el desempeño del campo lagunero, el Gobierno de Coahuila intensifica la coordinación con productores agrícolas y ganaderos mediante mesas de trabajo permanentes, orientadas a supervisar sanidad, seguridad y estrategias comerciales.

El funcionario subrayó que el respeto a las cuotas establecidas ha sido determinante para evitar conflictos y garantizar condiciones equitativas en el uso del recurso, considerado estratégico para la región.

IMPULSO A CULTIVOS ESTRATÉGICOS

En materia productiva, resaltó la sólida siembra de sorgo forrajero, así como el renovado respaldo al algodón, cultivo emblemático de La Laguna. En este rubro, se implementó un esquema de cobertura de precios que protege mil 100 hectáreas, brindando certidumbre ante la volatilidad del mercado.

De manera paralela, se desarrolla un proyecto piloto de frijol en 200 hectáreas, en coordinación con la Federación, con el fin de evaluar su viabilidad económica bajo criterios de soberanía alimentaria.

RIESGOS BAJO MONITOREO PERMANENTE

Sotomayor reconoció la presencia de desafíos como condiciones climáticas adversas, plagas y la vigilancia epidemiológica por el gusano barrenador en el ganado; no obstante, sostuvo que el panorama es alentador.

“Se enfrentan retos importantes, pero no existe un escenario de colapso; las condiciones apuntan a un periodo productivo positivo”, afirmó.

Finalmente, reiteró que el papel del Estado es facilitar el diálogo entre los distintos actores del sector, promoviendo acuerdos que fortalezcan toda la cadena productiva.

La coordinación entre los tres niveles de gobierno y los productores se mantiene como eje estratégico para sortear obstáculos y dinamizar la economía rural en la región.