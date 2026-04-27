Fortalece Coahuila coordinación productiva en La Laguna para garantizar ciclo agrícola favorable

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/ 27 abril 2026
    Fortalece Coahuila coordinación productiva en La Laguna para garantizar ciclo agrícola favorable
    Autoridades y productores mantienen mesas de trabajo para fortalecer el campo lagunero. SANDRA GÓMEZ

Autoridades impulsan acuerdos, vigilancia hídrica y esquemas de mercado ante riesgos climáticos y sanitarios

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de apuntalar el desempeño del campo lagunero, el Gobierno de Coahuila intensifica la coordinación con productores agrícolas y ganaderos mediante mesas de trabajo permanentes, orientadas a supervisar sanidad, seguridad y estrategias comerciales.

El titular de la Secretaría de Desarrollo Rural, Jesús María Sotomayor, destacó que estos encuentros —con participación de instancias federales— han permitido asegurar una distribución del agua conforme a la normatividad, elemento clave para mantener la estabilidad entre módulos de riego.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/refuerza-uadec-su-apuesta-al-deporte-rector-destaca-coordinacion-con-municipios-y-estado-DB20303312

El funcionario subrayó que el respeto a las cuotas establecidas ha sido determinante para evitar conflictos y garantizar condiciones equitativas en el uso del recurso, considerado estratégico para la región.

IMPULSO A CULTIVOS ESTRATÉGICOS

En materia productiva, resaltó la sólida siembra de sorgo forrajero, así como el renovado respaldo al algodón, cultivo emblemático de La Laguna. En este rubro, se implementó un esquema de cobertura de precios que protege mil 100 hectáreas, brindando certidumbre ante la volatilidad del mercado.

De manera paralela, se desarrolla un proyecto piloto de frijol en 200 hectáreas, en coordinación con la Federación, con el fin de evaluar su viabilidad económica bajo criterios de soberanía alimentaria.

RIESGOS BAJO MONITOREO PERMANENTE

Sotomayor reconoció la presencia de desafíos como condiciones climáticas adversas, plagas y la vigilancia epidemiológica por el gusano barrenador en el ganado; no obstante, sostuvo que el panorama es alentador.

“Se enfrentan retos importantes, pero no existe un escenario de colapso; las condiciones apuntan a un periodo productivo positivo”, afirmó.

Finalmente, reiteró que el papel del Estado es facilitar el diálogo entre los distintos actores del sector, promoviendo acuerdos que fortalezcan toda la cadena productiva.

La coordinación entre los tres niveles de gobierno y los productores se mantiene como eje estratégico para sortear obstáculos y dinamizar la economía rural en la región.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Campo
Productores
AGRICULTURA

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Tiroteos

Tiroteos
true

¿Traición a la patria en Chihuahua?

true

POLITICÓN: Entre Lamborghinis y pleitos vulgares, Tony Flores estuvo a nada de quedarse sin candidatura en la 4T
El evento ofrecerá actividades con música, baile y entretenimiento infantil

Saltillo celebrará el Día del Niño con ‘Lore Lore’, ‘Los Chicharrines’ y show de Guerreras K-Pop
El presunto agresor se resguardó en su domicilio tras el ataque, por lo que autoridades no pudieron ingresar al inmueble al no contar con una orden ni una denuncia formal en su contra.

Golpea a adulto mayor y lo deja lesionado en Saltillo; agresor se refugia en su domicilio
Alberto Rodríguez Espinoza, golfista saltillense, fue reconocido como Mejor Juvenil tras su actuación en el XXXI Torneo Anual de Golf Las Misiones C.C.

Brilla en el green: Alberto Rodríguez Espinoza conquista el galardón al Mejor Juvenil en Las Misiones
Seguridad en el exterior del Washington Hilton después de que se produjeran disparos durante la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca del sábado por la noche.

El tiroteo de la cena de corresponsales de la Casa Blanca desata especulaciones en internet
Mineros trabajan en un yacimiento ilegal de oro dentro de la base militar del Batallón de Fusileros 31 en Caucasia, Colombia.

La Mandinga, la mina de oro del Clan del Golfo que opera en una base militar colombiana