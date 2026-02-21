Fortalece Instituto Municipal de la Mujer vinculación con colectivas y organizaciones civiles

El Instituto Municipal de la Mujer de Torreón (IMM) llevó a cabo el tercer bloque de mesas de trabajo con colectivas, asociaciones civiles y grupos que promueven la perspectiva de género, la investigación y la incidencia en problemáticas que afectan directa o indirectamente a las mujeres.

Amira Darwich García, directora del IMM, informó que el encuentro contó con la participación de representantes de Fundación Diversa, Cambiando Mentes, IDIMU, Coordinación Unidad Laguna, Café Atípico, Estancia Infantil 8M y Laguna Neuro-diversa, quienes participaron activamente en un espacio de diálogo abierto, análisis colectivo y construcción de propuestas.

“Es fundamental escuchar a las colectivas y asociaciones que trabajan todos los días en territorio. Estas mesas de trabajo nos permiten fortalecer nuestras acciones desde una visión más integral y sensible a las realidades que viven las mujeres. El empoderamiento económico, el acceso a la justicia y la ruptura de estereotipos no pueden abordarse de manera aislada; requieren coordinación, voluntad institucional y trabajo conjunto”, señaló Darwich García.

Durante la jornada, las colectivas conocieron los programas, servicios y acciones que actualmente implementa el IMM para fortalecer los derechos y el desarrollo integral de las mujeres, al tiempo que compartieron sus principales líneas de trabajo, retos y áreas de oportunidad detectadas desde sus ámbitos de intervención.

Uno de los temas que despertó mayor interés fue el relacionado con las oportunidades de empoderamiento económico impulsadas por la Administración Municipal del alcalde Román Alberto Cepeda González, a través del IMM. Las participantes destacaron que estas acciones representan alternativas significativas para madres de infancias neurodiversas, quienes enfrentan mayores desafíos para acceder a empleos formales o esquemas laborales flexibles que les permitan conciliar responsabilidades de cuidado.

En las mesas de trabajo también se planteó la necesidad de gestionar un acercamiento con el Poder Judicial, con el fin de analizar temas pendientes en la procuración de justicia, particularmente en lo referente a la reparación del daño. Además, se subrayó la importancia de garantizar procesos con perspectiva de género que atiendan de manera efectiva las necesidades de las mujeres que enfrentan situaciones de violencia.

Otro tema clave fue la promoción de la ruptura de estereotipos de género, tanto entre las mujeres como en instituciones públicas y privadas. “Es necesario incentivar a niñas, adolescentes y mujeres a capacitarse o estudiar oficios y carreras no tradicionales, ampliando sus horizontes profesionales y contribuyendo al cierre de brechas de desigualdad”, coincidieron las participantes.

Con estas mesas de trabajo, el IMM Torreón reafirma su compromiso de impulsar políticas y acciones integrales que fortalezcan el empoderamiento, la equidad y el desarrollo integral de las mujeres en el municipio.