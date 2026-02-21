Fortalece Instituto Municipal de la Mujer vinculación con colectivas y organizaciones civiles

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/ 21 febrero 2026
    Fortalece Instituto Municipal de la Mujer vinculación con colectivas y organizaciones civiles
    A través de mesas buscan generar diálogo abierto, análisis colectivo y construcción de propuestas para fortalecer las acciones del IMM CORTESÍA

Las colectivas conocieron los programas, servicios y acciones del IMM

El Instituto Municipal de la Mujer de Torreón (IMM) llevó a cabo el tercer bloque de mesas de trabajo con colectivas, asociaciones civiles y grupos que promueven la perspectiva de género, la investigación y la incidencia en problemáticas que afectan directa o indirectamente a las mujeres.

Amira Darwich García, directora del IMM, informó que el encuentro contó con la participación de representantes de Fundación Diversa, Cambiando Mentes, IDIMU, Coordinación Unidad Laguna, Café Atípico, Estancia Infantil 8M y Laguna Neuro-diversa, quienes participaron activamente en un espacio de diálogo abierto, análisis colectivo y construcción de propuestas.

TE PUEDE INTERESAR: Fortalecen Canaco Torreón y Fiscalía de Coahuila vínculo por la seguridad regional

“Es fundamental escuchar a las colectivas y asociaciones que trabajan todos los días en territorio. Estas mesas de trabajo nos permiten fortalecer nuestras acciones desde una visión más integral y sensible a las realidades que viven las mujeres. El empoderamiento económico, el acceso a la justicia y la ruptura de estereotipos no pueden abordarse de manera aislada; requieren coordinación, voluntad institucional y trabajo conjunto”, señaló Darwich García.

Durante la jornada, las colectivas conocieron los programas, servicios y acciones que actualmente implementa el IMM para fortalecer los derechos y el desarrollo integral de las mujeres, al tiempo que compartieron sus principales líneas de trabajo, retos y áreas de oportunidad detectadas desde sus ámbitos de intervención.

Uno de los temas que despertó mayor interés fue el relacionado con las oportunidades de empoderamiento económico impulsadas por la Administración Municipal del alcalde Román Alberto Cepeda González, a través del IMM. Las participantes destacaron que estas acciones representan alternativas significativas para madres de infancias neurodiversas, quienes enfrentan mayores desafíos para acceder a empleos formales o esquemas laborales flexibles que les permitan conciliar responsabilidades de cuidado.

En las mesas de trabajo también se planteó la necesidad de gestionar un acercamiento con el Poder Judicial, con el fin de analizar temas pendientes en la procuración de justicia, particularmente en lo referente a la reparación del daño. Además, se subrayó la importancia de garantizar procesos con perspectiva de género que atiendan de manera efectiva las necesidades de las mujeres que enfrentan situaciones de violencia.

TE PUEDE INTERESAR: Ayuntamiento de Torreón trabaja en documentación para atender observaciones de la ASF

Otro tema clave fue la promoción de la ruptura de estereotipos de género, tanto entre las mujeres como en instituciones públicas y privadas. “Es necesario incentivar a niñas, adolescentes y mujeres a capacitarse o estudiar oficios y carreras no tradicionales, ampliando sus horizontes profesionales y contribuyendo al cierre de brechas de desigualdad”, coincidieron las participantes.

Con estas mesas de trabajo, el IMM Torreón reafirma su compromiso de impulsar políticas y acciones integrales que fortalezcan el empoderamiento, la equidad y el desarrollo integral de las mujeres en el municipio.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Colectivos
Mujeres

Localizaciones


Coahuila
Torreón

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El fiscal general, Federico Fernández Montañez, afirma que Coahuila participa en la estrategia nacional de seguridad impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Suman más de 25 detenidos ligados a células del crimen organizado en Coahuila durante 2026: Fiscal General
Autoridades sanitarias aplican el refuerzo de la vacunación con horarios ampliados y brigadas en campo.

Coahuila bajo vigilancia: pasa de 48 a 59 casos sospechosos de sarampión
Los medicamentos para bajar de peso han transformado el tratamiento de la obesidad en pocos años.

¿Demasiado efectivos? El nuevo dilema de los fármacos para adelgazar
El español Álvaro Fidalgo se naturalizó mexicano con la mira en la Selección, rumbo al Mundial 2026.

Álvaro Fidalgo ‘ya es mexicano’; el llamado del ‘Vasco’ Aguirre es casi seguro para integrar la Selección Nacional
Conflictos en Morena

Conflictos en Morena
true

Ganando el debate, Colosio pierde
true

Simulacro Crítico
Comisión del INE resuelve en sesión dictar medidas cautelares al considerar una posible vulneración a los principios de independencia e imparcialidad en el Proceso Electoral Local de Coahuila.

Detecta INE afiliaciones indebidas rumbo a proceso electoral de Coahuila; prevén medidas cautelares