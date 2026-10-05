Fortalecerán el diálogo y la prevención en escuelas de Torreón con pláticas especializadas

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    Fortalecerán el diálogo y la prevención en escuelas de Torreón con pláticas especializadas
    La UPCAD realizó charlas informativas en planteles educativos de distintos sectores de Torreón. SANDRA GÓMEZ

La UPCAD lleva charlas preventivas a escuelas de Torreón para detectar factores de riesgo y brindar orientación a estudiantes y familias

TORREÓN, COAH.- Para escuchar de cerca las inquietudes de la juventud torreonense y otorgarles guía especializada, la Unidad de Prevención contra las Adicciones y el Delito (UPCAD), adscrita a la Dirección de Seguridad Pública Municipal, implementó una serie de charlas informativas en diversas instituciones educativas de la localidad.

Bajo la coordinación del oficial Félix Castañeda Ordaz, la UPCAD respondió a las solicitudes de planteles ubicados en sectores como Loma Real, Ampliación Las Margaritas, Valle Verde, La Joya y Villas la Merced.

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El funcionario detalló que la estrategia integral abarca un vínculo directo con directores, maestros, personal administrativo, así como con padres y madres de familia. El propósito central es instruirlos en la detección oportuna de factores de riesgo para los alumnos, brindando además soporte psicológico cuando se requiera.

Estas visitas institucionales pretenden consolidar la confianza y abrir canales sólidos de diálogo dentro de los centros escolares.

Por su parte, en la Dirección de Seguridad Pública se confirmó que mantendrá estos recorridos preventivos en aquellas escuelas que lo soliciten formalmente, trabajando de la mano con el sector educativo.

Asimismo, se exhorta a los estudiantes, docentes y familias a conservar una comunicación estrecha con los cuerpos de seguridad mediante los medios institucionales, facilitando así el acceso a la asesoría y el respaldo necesario.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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