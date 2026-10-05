Fortalecerán el diálogo y la prevención en escuelas de Torreón con pláticas especializadas

Bajo la coordinación del oficial Félix Castañeda Ordaz, la UPCAD respondió a las solicitudes de planteles ubicados en sectores como Loma Real, Ampliación Las Margaritas, Valle Verde, La Joya y Villas la Merced.

TORREÓN, COAH.- Para escuchar de cerca las inquietudes de la juventud torreonense y otorgarles guía especializada, la Unidad de Prevención contra las Adicciones y el Delito (UPCAD), adscrita a la Dirección de Seguridad Pública Municipal, implementó una serie de charlas informativas en diversas instituciones educativas de la localidad.

El funcionario detalló que la estrategia integral abarca un vínculo directo con directores, maestros, personal administrativo, así como con padres y madres de familia. El propósito central es instruirlos en la detección oportuna de factores de riesgo para los alumnos, brindando además soporte psicológico cuando se requiera.

Estas visitas institucionales pretenden consolidar la confianza y abrir canales sólidos de diálogo dentro de los centros escolares.

Por su parte, en la Dirección de Seguridad Pública se confirmó que mantendrá estos recorridos preventivos en aquellas escuelas que lo soliciten formalmente, trabajando de la mano con el sector educativo.

Asimismo, se exhorta a los estudiantes, docentes y familias a conservar una comunicación estrecha con los cuerpos de seguridad mediante los medios institucionales, facilitando así el acceso a la asesoría y el respaldo necesario.