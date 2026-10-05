Especialistas reconstruyen extremidad de Alexis, estudiante herido en ataque a la secundaria del ejido La Unión de Torreón

TORREÓN, COAH.- Tras una compleja intervención quirúrgica, especialistas lograron reconstruir la mano de Alexis, alumno de 13 años que resultó gravemente herido durante el ataque registrado en la Escuela Secundaria General Número 13 de Torreón. El adolescente fue uno de los estudiantes más afectados durante la agresión ocurrida la mañana del pasado 1 de octubre, cuando dos exalumnos, ambos de 18 años, irrumpieron en el plantel y atacaron a integrantes de la comunidad escolar con objetos punzocortantes.

Debido a la gravedad de las lesiones que sufrió en una de sus manos, Alexis fue trasladado de urgencia a un hospital, donde un equipo médico realizó una cirugía reconstructiva para tratar de preservar la extremidad. Aunque la intervención fue exitosa, el menor permanece hospitalizado y bajo vigilancia médica. Los especialistas mantienen cautela respecto a su recuperación, ya que el funcionamiento de la mano dependerá de la evolución de las lesiones, así como del proceso de rehabilitación y los cuidados que deberá recibir durante los próximos meses. Desde el día de la agresión, autoridades estatales y educativas han mantenido comunicación con los familiares de los estudiantes y trabajadores afectados, a fin de brindarles acompañamiento y atención ante las consecuencias del hecho. El ataque dejó además como víctima mortal a la subdirectora Nedi Edit Nevárez González, de 56 años, quien falleció luego de ser agredida dentro del plantel. Otros integrantes de la comunidad escolar también resultaron lesionados.

En cuanto al proceso legal, Carlos “N” y David “N”, hermanos gemelos, fueron vinculados a proceso por su presunta participación en el ataque. Ambos enfrentan cargos por homicidio calificado en agravio de Nedi Edit, así como por tentativa de homicidio calificado en perjuicio de Ricardo, Gerardo y dos menores de edad. Mientras continúan las investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, habitantes del ejido La Unión, docentes y familiares han expresado su solidaridad con las víctimas. También se han organizado cadenas de oración para pedir por la recuperación de Alexis y por el eterno descanso de la docente que perdió la vida.