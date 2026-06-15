Fuertes vientos levantan brincolín con niños en Torreón; reportan saldo blanco (video)

TORREÓN, COAH.- La tarde de ayer domingo, las instalaciones del Centro de Convenciones Torreón (CCT) fueron escenario de un incidente derivado de las condiciones meteorológicas, cuando una fuerte ráfaga de viento acompañada de lluvia intensa provocó el levantamiento momentáneo de una sección de la atracción “Gravity Bounce”. De acuerdo con el comunicado oficial emitido por el Centro de Convenciones Torreón, el percance ocurrió en el área denominada Foro CCT. A pesar de lo aparatoso del suceso, las autoridades confirmaron que no se registraron personas con lesiones de gravedad, reportándose un saldo blanco tras la intervención de los cuerpos de emergencia.

La administración del CCT aseguró que, desde su instalación, la atracción contaba con todos los protocolos operativos, sistemas de anclaje y medidas de seguridad vigentes para este tipo de estructuras. No obstante, calificó el evento como una “situación extraordinaria” provocada por la naturaleza repentina de la tormenta.

Tu navegador no soporta el vÃ­deo de HTML5

Tras el suceso, se activaron de inmediato los protocolos de seguridad para brindar asistencia a los presentes y coordinar acciones con las autoridades de Protección Civil y cuerpos de auxilio, quienes lograron controlar la situación en el menor tiempo posible. Actualmente, la situación en el lugar se reporta totalmente bajo control. La empresa encargada de operar Gravity Bounce se encuentra realizando una valoración técnica detallada de la estructura para determinar las causas exactas y las acciones correctivas a seguir. El Centro de Convenciones Torreón señaló que los resultados de dicha evaluación, así como la información sobre la continuidad de las actividades en el área, serán comunicados a la opinión pública de manera oportuna. El CCT agradeció la pronta intervención de los equipos de emergencia y la colaboración de las autoridades, así como la comprensión de los asistentes que se encontraban en el recinto al momento del incidente.

Publicidad

Temas

Accidentes Seguridad Tormentas

Localizaciones

Torreón

