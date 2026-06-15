Fuertes vientos levantan brincolín con niños en Torreón; reportan saldo blanco (video)

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    Fuertes vientos levantan brincolín con niños en Torreón; reportan saldo blanco (video)
    La empresa responsable de operar la atracción “Gravity Bounce” inició una revisión técnica detallada para determinar las causas exactas del incidente y establecer las medidas correctivas correspondientes antes de definir la continuidad de las actividades. SANDRA GÓMEZ

La empresa encargada de la operación de “Gravity Bounce” realiza una valoración técnica de la estructura, cuyos resultados definirán las acciones a seguir y la eventual reanudación

TORREÓN, COAH.- La tarde de ayer domingo, las instalaciones del Centro de Convenciones Torreón (CCT) fueron escenario de un incidente derivado de las condiciones meteorológicas, cuando una fuerte ráfaga de viento acompañada de lluvia intensa provocó el levantamiento momentáneo de una sección de la atracción “Gravity Bounce”.

De acuerdo con el comunicado oficial emitido por el Centro de Convenciones Torreón, el percance ocurrió en el área denominada Foro CCT. A pesar de lo aparatoso del suceso, las autoridades confirmaron que no se registraron personas con lesiones de gravedad, reportándose un saldo blanco tras la intervención de los cuerpos de emergencia.

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La administración del CCT aseguró que, desde su instalación, la atracción contaba con todos los protocolos operativos, sistemas de anclaje y medidas de seguridad vigentes para este tipo de estructuras. No obstante, calificó el evento como una “situación extraordinaria” provocada por la naturaleza repentina de la tormenta.

Tras el suceso, se activaron de inmediato los protocolos de seguridad para brindar asistencia a los presentes y coordinar acciones con las autoridades de Protección Civil y cuerpos de auxilio, quienes lograron controlar la situación en el menor tiempo posible.

Actualmente, la situación en el lugar se reporta totalmente bajo control. La empresa encargada de operar Gravity Bounce se encuentra realizando una valoración técnica detallada de la estructura para determinar las causas exactas y las acciones correctivas a seguir.

El Centro de Convenciones Torreón señaló que los resultados de dicha evaluación, así como la información sobre la continuidad de las actividades en el área, serán comunicados a la opinión pública de manera oportuna.

El CCT agradeció la pronta intervención de los equipos de emergencia y la colaboración de las autoridades, así como la comprensión de los asistentes que se encontraban en el recinto al momento del incidente.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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