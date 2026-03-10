Fundación Jimulco exige sanciones ejemplares por daños ambientales tras el ‘Jimulcazo’

TORREÓN, COAH.- Ante los acontecimientos ocurridos el pasado 28 de febrero, derivados del evento denominado “Jimulcazo”, en el cauce del Río Aguanaval, dentro de la Reserva Ecológica Municipal Sierra y Cañón de Jimulco, en Torreón, los integrantes de la Fundación Jimulco exigieron a las autoridades un castigo ejemplar contra los organizadores de este evento.

Roberto Muñoz del Río, presidente de la Fundación Jimulco, A. C., advierte que esta exigencia surge a partir de la profunda preocupación por los daños ambientales provocados en una zona de alto valor ecológico, donde el tránsito de vehículos motorizados y la presencia masiva de personas atentan contra la integridad de los ecosistemas locales y la biodiversidad que alberga el área.

A través de su consejo directivo y con el respaldo de sus asociados, reprueba la realización de este evento y, en virtud de que no tiene mandato legal para otorgar, prohibir o sancionar este tipo de actividades y comparte con las autoridades municipales y estatales la prohibición del mismo, considerando que se debe sancionar a los organizadores para sentar un precedente que evite que se repita.