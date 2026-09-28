Gabriel Elizondo revisará seguridad de Coahuila con titular de la Defensa Nacional

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    Gabriel Elizondo revisará seguridad de Coahuila con titular de la Defensa Nacional
    El senador Gabriel Elizondo Pérez anunció una próxima reunión con el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional para abordar temas de seguridad en Coahuila. SANDRA GÓMEZ

Gestionará senador priista estrategia estatal ante la Sedena

TORREÓN, COAH.- Con el propósito de preservar el trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno, el senador Gabriel Elizondo Pérez anunció que sostendrá un encuentro próximamente con el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Durante esta reunión, el legislador federal evaluará diversos asuntos de seguridad para Coahuila, resaltando que el éxito en este rubro responde a la sinergia permanente entre la administración estatal, el Ejército Mexicano, los ayuntamientos y corporaciones de seguridad.

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Asimismo, Elizondo Pérez enfatizó el esfuerzo financiero del gobierno encabezado por Manolo Jiménez Salinas, detallando que la administración actual ha ejercido un presupuesto superior a los 8 mil millones de pesos en este sector. Dicha inversión se ha traducido en la edificación de cuarteles militares, compra de armamento y equipo táctico, así como en mejores tácticas de inteligencia social y cercanía ciudadana.

Más allá del ámbito castrense, la agenda del senador en la Cámara Alta contempla gestiones prioritarias en infraestructura, conectividad y energía. Entre ellas destacan la asignación de recursos federales para modernizar el tramo carretero de Los Chorros en la vía 57, y la optimización de la red móvil en los tramos de San Pedro y Cuatro Ciénegas.

Ante la problemática de los apagones eléctricos en la Región Lagunera —los cuales dañan la maquinaria industrial, frenan líneas de producción y vulneran servicios básicos de salud y agua—, el legislador recordó que ya promovió un punto de acuerdo ante la Comisión Federal de Electricidad y se reunió con representantes de la Secretaría de Energía.

Finalmente, Elizondo Pérez adelantó que mantendrá su dinámica de recorridos territoriales por colonias y ejidos, encuentros con el sector productivo y el impulso de una agenda que comprende un paquete de 18 instrumentos legislativos.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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